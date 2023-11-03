Порятунок від паразитів: як часто потрібно міняти постільну білизну, аби не завелися клопи

Ці комахи дуже небезпечні, оскільки їхні укуси можуть призвести до інфікувань та захворювань.

Частота зміни постільної білизни має велике значення. Це не лише через дотримання гігієни та естетики. Якщо регулярно змінювати постіль, то можна уникнути зустрічі з неприємними паразитами – клопами-кровопивцями, які полюбляють брудну білизну.

Постільні клопи – це комахи-паразити, яких дуже складно знищити, якщо вони завелися. Нещодавно в Парижі стався спалах збільшення чисельності цих паразитів, що викликало занепокоєння сусідніх країн. Втім є методи, які допоможуть запобігти проблемі, про які розповіли експерти виданню The Mirror.

Чим небезпечні постільні клопи

Постільні клопи – це дрібні комахи, які харчуються переважно кров’ю людини. Укуси комах призводять до свербежу, алергії та порушення сну. А ще клопи можуть стати збудниками захворювань, їхні укуси небезпечні, оскільки призводять до вторинних інфекцій. І позбутися цих паразитів вкрай важко, бо вони дуже живучі та стійкі до отрут.

Як уберегтися від постільних клопів

Фахівці рекомендують регулярно змінювати постільну білизну, аби уникнути появи цих паразитів. Експерти радять змінювати свою постіль у такі терміни:

наволочки - кожні два-три дні;

простирадла - кожні сім днів;

наматрацники - кожного місяця;

підковдри - кожні сім днів;

подушки потрібно прати кожні півроку.

Якщо завелися постільні клопи, тоді потрібно прати всі речі за максимально високої температури, оскільки тепло знищує паразитів та їхні яйця. Якщо ви запідозрили зараження, то всю постіль потрібно тримати в добре закритих пакетах, поки ви її не виперете.

Як виявити, що в домі завелися постільні клопи? Є такі ознаки їхньої присутності:

краплі крові від укусів;

невеличкі коричневі плями – це їхні екскременти;

незрозумілий солодкуватий запах.

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