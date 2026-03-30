Як захистити сад від гусені / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Кожен садівник мріє про здорові яблуні та щедрий урожай без використання агресивної хімії. Проте комахи-шкідники щороку стають серйозною проблемою: вони пошкоджують листя, плоди і навіть кору дерев. На щастя, існують природні способи захисту, перевірені роками. Один із найпростіших і водночас ефективних — правильно підібрані рослини-сусіди, які здатні відлякувати небажаних гостей.

Яку рослину посадити біля яблунь, щоб захистити їх від шкідників

Календула. Саме ця невибаглива квітка вважається одним із найкращих природних захисників саду. Календула виділяє специфічні речовини та аромат, який не переносять багато шкідників. Вона діє як природний бар’єр і допомагає зменшити їхню кількість.

Найчастіше вона відлякує:

Реклама

попелицю;

білокрилку;

дрібних ґрунтових шкідників;

деякі види гусені.

Крім того, її коріння позитивно впливає на ґрунт, зменшуючи ризик розвитку шкідливих мікроорганізмів. До того ж, календула покращує структуру ґрунту, приваблює корисних комах — бджіл і сонечок, створює природний баланс у саду, зменшує потребу в обробці хімічними засобами.

Як правильно використовувати цей метод

Календулу висаджують навколо стовбура яблуні або в зоні пристовбурного кола. Вона швидко росте і не потребує складного догляду.

Найкращий ефект досягається, якщо:

садити кілька рослин поруч;

регулярно оновлювати посадки;

поєднувати з іншими природними методами догляду.

Які ще рослини підсилюють ефект

Для комплексного захисту можна додатково посадити:

Реклама