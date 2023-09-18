Посадіть ці квіти восени – і отримаєте квітучий сад вже ранньою весною

Які квіти краще садити восени: переваги осінньої посадки, які ще рослини можна садити у вересні.

Пізній осінній посів квітів на зиму має декілька переваг, оскільки такі квіти не вимагають особливого догляду і вже на початку весни порадують своїм цвітінням. Також у вересні можна висаджувати плодові рослини, які наступної весни порадують господарів своїм урожаєм

Які переваги осінньої посадки квітів?

Не варто ігнорувати можливість осінньої висадки квітів, оскільки це матиме безліч переваг:

Зацвітуть вже на початку весни.

Мають стійкість до заморозків та низьких температур.

Не потребують особливого догляду: не потрібно морочитися із розсадою.

Квіти, висаджені восени, які витримають зимовий холод і не загинуть, зацвітуть на 3 тижні раніше, ніж ті, які висаджені весною.

Квіти пізньої осінньої посадки вберуть більше вологи, оскільки їхні корені сидять значно глибше, ніж у молодих весняних рослин.

Рослини, які посаджені восени, мають більшу стійкість до хвороб та шкідників.

Пізній посад квітів забезпечує міцність коренів та активний ріст навесні.

Які квіти найкраще садити восени?

Весняні цибулинні квіти. Тюльпани, нарциси, крокуси, проліски та мускарі . Ці рослини додаватимуть краси та світла до вашого саду навесні, коли інші квіти ще не цвістимуть. Оскільки пізній посів дає можливість цим квітам раніше зацвісти. Необхідно посадити цибулини квітів на рекомендовану глибину, яка зазначена на упаковці, і добре полити. Також можна додати мульчі, щоб краще захистити від холоду.

Ці рослини додаватимуть краси та світла до вашого саду навесні, коли інші квіти ще не цвістимуть. Оскільки пізній посів дає можливість цим квітам раніше зацвісти. Необхідно посадити цибулини квітів на рекомендовану глибину, яка зазначена на упаковці, і добре полити. Також можна додати мульчі, щоб краще захистити від холоду. Жоржини мають різнобарвні яскраві квіти та соковите зелене листя. Якщо їх посадити пізно восени, це допоможе забезпечити зимовий захист для коренів і підготує рослину до активного росту навесні. Жоржини необхідно садити, частину кореневої системи залишивши над землею, під час висадки слід добре полити рослину.

мають різнобарвні яскраві квіти та соковите зелене листя. Якщо їх посадити пізно восени, це допоможе забезпечити зимовий захист для коренів і підготує рослину до активного росту навесні. Жоржини необхідно садити, частину кореневої системи залишивши над землею, під час висадки слід добре полити рослину. Лілії та іриси. Пізня осіння посадка допоможе цим квітам активувати свій розвиток та швидкий ріст навесні. Вони стануть особливою витонченою прикрасою для вашого саду. Лілії та іриси необхідно посадити на рекомендованій відстані одне від одного і добре полити.

Пізня осіння посадка допоможе цим квітам активувати свій розвиток та швидкий ріст навесні. Вони стануть особливою витонченою прикрасою для вашого саду. Лілії та іриси необхідно посадити на рекомендованій відстані одне від одного і добре полити. Літні рослини – мальви. Пізній осінній посів мальв перед зимою допоможе рослинам раніше зацвіти навесні. Вони принесуть у сад красу та колір ще на ранній стадії вегетативного періоду. Висівати насіння потрібно на глибину близько 1-2 сантиметрів і добре полити.

Пізній осінній посів мальв перед зимою допоможе рослинам раніше зацвіти навесні. Вони принесуть у сад красу та колір ще на ранній стадії вегетативного періоду. Висівати насіння потрібно на глибину близько 1-2 сантиметрів і добре полити. Гіацинти, айстри та чорнобривці можна садити протягом місяця та наприкінці. Також цей період підійде до висадки багаторічних квітів: півонії, гортензії, дельфініумів, маргариток та незабудок.

можна садити протягом місяця та наприкінці. Також цей період підійде до висадки багаторічних квітів: півонії, гортензії, дельфініумів, маргариток та незабудок. Троянди. Кущі троянд потрібно висаджувати з третьої декади вересня і до середини жовтня, щоб квітка встигла вкоренитися до заморозків. Посаджені на зиму троянди потрібно у листопаді підгорнути, а на зиму накрити агроволокном.

Що ще можна посадити восени?

Полуниця. Якщо правильно розсадити полуницю і доглядати за нею, то вона краще приживається, ніж весняна, і дасть багатий урожай вже наступного сезону. Посадка полуниці проводиться з початку вересня, але за 20 днів до серйозних заморозків, щоб рослина могла вкоренитися. Садити потрібно в сухий і хмарний день, у місці, яке влітку буде в тіні.

Якщо правильно розсадити полуницю і доглядати за нею, то вона краще приживається, ніж весняна, і дасть багатий урожай вже наступного сезону. Посадка полуниці проводиться з початку вересня, але за 20 днів до серйозних заморозків, щоб рослина могла вкоренитися. Садити потрібно в сухий і хмарний день, у місці, яке влітку буде в тіні. Малина. В середині вересня можна сміливо висаджувати саджанці малини. Тоді вже на початку літа можна буде отримати з них перший урожай. Для посадки потрібно вибрати найміцніші кореневі нащадки із великого здорового куща. Висадити малину потрібно на сонячній ділянці і добре полити. Перед посадкою землю потрібно удобрити перегноєм.

В середині вересня можна сміливо висаджувати саджанці малини. Тоді вже на початку літа можна буде отримати з них перший урожай. Для посадки потрібно вибрати найміцніші кореневі нащадки із великого здорового куща. Висадити малину потрібно на сонячній ділянці і добре полити. Перед посадкою землю потрібно удобрити перегноєм. Салати. Більшість видів салатів та пряних трав не бояться низьких температур і швидко дають врожай. Тому краще їх садити у вересні, щоб уже в жовтні зібрати свіжий урожай. Слід зауважити, що перед посадкою салатів, ґрунт потрібно добре підживити, бо вони швидко всмоктують поживні речовини. У вересні можна садити: мікрозелень гороху, яка дозріє через 20 днів; листову гірчицю, що дозріває через 3 тижні; крес-салат можна буде їсти через 15 днів; руколу, шпинат та салат-латук.

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