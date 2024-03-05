Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Посадіть ці рослини поруч з цибулею – і ви зберете втричі більший урожай

Посадіть ці рослини поруч з цибулею – і ви зберете втричі більший урожай

Які рослини краще садити біля цибулі / Фото: pixabay.com

Цибуля добре уживається з квітами й іншими овочевими культурами, вони захищають її від шкідників і хвороб.

Якщо хочете зібрати цього року рекордну кількість цибулі зі своєї грядки, тоді варто посадити поруч деякі овочі та квіти. Ці рослини допомагатимуть збагачувати ґрунт необхідними поживними речовинами. А їхній запах відлякуватиме мух, мишей, слимаків та кротів від вашої цибулі. Тому таке сусідство точно позитивно вплине на збільшення її врожаю. Розповідаємо, які рослини найкраще посадити біля грядки з цибулею, щоб зібрати втричі більший урожай.

Які рослини треба посадити поруч з цибулею, щоб зібрати втричі більший урожай

  • Календула. Досвідчені городники рекомендують садити саме цю рослину поряд з цибулею. Завдяки своєму запаху календула відлякуватиме шкідників від овочів, зокрема, упорається з навалою цибулевої мухи.
  • Чорнобривці. Таку ж саму дію, як і календула, мають чорнобривці. Їхнього різкого запаху бояться мухи, слимаки, кроти й миші, тому ваш урожай буде збережено на сто відсотків.
  • Петрушка. Ця рослина стане відмінним сусідом для цибулі, вона не лише покращить її смак, а й допоможе зміцнити коріння і збагатити ґрунт корисними речовинами. Також петрушка здатна відлякувати шкідників, тому вона стане ідеальною сусідкою для цибулі.
  • Редис. Цей овоч має яскраво виражений аромат, який відлякуватиме цибулевих мух, слимаків, кротів та мишей від грядки з цибулею. Також редис здатен покращувати якість ґрунту і насичувати його киснем, що позитивно вплине на збільшення врожайності цибулі.

Читайте також:

Цей сорт картоплі найкращий для пюре: ароматна, розсипчаста й добре розварюється

Обрізання плодових дерев навесні: найкращі поради

Кроти підуть назавжди з вашого городу: як швидко позбутися шкідників

Повʼязані теми:

Наступна публікація