Посадіть ці рослини поруч з цибулею – і ви зберете втричі більший урожай

Цибуля добре уживається з квітами й іншими овочевими культурами, вони захищають її від шкідників і хвороб.

Якщо хочете зібрати цього року рекордну кількість цибулі зі своєї грядки, тоді варто посадити поруч деякі овочі та квіти. Ці рослини допомагатимуть збагачувати ґрунт необхідними поживними речовинами. А їхній запах відлякуватиме мух, мишей, слимаків та кротів від вашої цибулі. Тому таке сусідство точно позитивно вплине на збільшення її врожаю. Розповідаємо, які рослини найкраще посадити біля грядки з цибулею, щоб зібрати втричі більший урожай.

Які рослини треба посадити поруч з цибулею, щоб зібрати втричі більший урожай

Календула. Досвідчені городники рекомендують садити саме цю рослину поряд з цибулею. Завдяки своєму запаху календула відлякуватиме шкідників від овочів, зокрема, упорається з навалою цибулевої мухи.

Досвідчені городники рекомендують садити саме цю рослину поряд з цибулею. Завдяки своєму запаху календула відлякуватиме шкідників від овочів, зокрема, упорається з навалою цибулевої мухи. Чорнобривці. Таку ж саму дію, як і календула, мають чорнобривці. Їхнього різкого запаху бояться мухи, слимаки, кроти й миші, тому ваш урожай буде збережено на сто відсотків.

Таку ж саму дію, як і календула, мають чорнобривці. Їхнього різкого запаху бояться мухи, слимаки, кроти й миші, тому ваш урожай буде збережено на сто відсотків. Петрушка. Ця рослина стане відмінним сусідом для цибулі, вона не лише покращить її смак, а й допоможе зміцнити коріння і збагатити ґрунт корисними речовинами. Також петрушка здатна відлякувати шкідників, тому вона стане ідеальною сусідкою для цибулі.

Ця рослина стане відмінним сусідом для цибулі, вона не лише покращить її смак, а й допоможе зміцнити коріння і збагатити ґрунт корисними речовинами. Також петрушка здатна відлякувати шкідників, тому вона стане ідеальною сусідкою для цибулі. Редис. Цей овоч має яскраво виражений аромат, який відлякуватиме цибулевих мух, слимаків, кротів та мишей від грядки з цибулею. Також редис здатен покращувати якість ґрунту і насичувати його киснем, що позитивно вплине на збільшення врожайності цибулі.

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