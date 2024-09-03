Посадіть ці рослини на городі після картоплі: наступного року зберете потрійний урожай

Не варто забувати про те, що виснажений ґрунт потребує оздоровлення та відновлення, тому подбайте про це у вересні.

Розповідаємо, що треба посадити на городі після викопування картоплі, щоб оздоровити та відновити структуру ґрунту і в рази підвищити врожайність.

Які сидерати треба сіяти на городі після картоплі

Жито. Якщо у вересні засіяти ділянку житом, ґрунт отримає всі необхідні корисні речовини, достатнє розпушення і захист від перемерзання. Також жито можна сіяти після огірків, кабачків, баклажанів та помідорів.

Якщо у вересні засіяти ділянку житом, ґрунт отримає всі необхідні корисні речовини, достатнє розпушення і захист від перемерзання. Також жито можна сіяти після огірків, кабачків, баклажанів та помідорів. Олійна редька. Це досить невибаглива рослина, тому ростиме навіть на бідному ґрунті, покращуючи його структуру. Редька допоможе наситити землю вологою та киснем, тому наступного року підвищиться урожайність овочевих культур. Також рослина запобігає появі у ґрунті шкідників та хвороботворних бактерій.

Це досить невибаглива рослина, тому ростиме навіть на бідному ґрунті, покращуючи його структуру. Редька допоможе наситити землю вологою та киснем, тому наступного року підвищиться урожайність овочевих культур. Також рослина запобігає появі у ґрунті шкідників та хвороботворних бактерій. Гірчиця, люцерна та ріпак захищатимуть ґрунт від вимивання корисних речовин та вивітрювання. Ці сидерати містять ефірні олії, які запобігатимуть появі захворювань та шкідників.

Які овочеві культури найкраще ростимуть на ділянці після картоплі

Наступного сезону на місці, де росла картопля, можна садити часник та цибулю. Також добре ростимуть горох, квасоля і боби, вони ще й насичуватимуть ґрунт корисними мікроелементами.

Можна садити після картоплі кабачки та гарбузи, вони гарно ростимуть і дадуть високий урожай. Також чудово приживуться редиска, буряк та ріпа.

Досвідчені господарі рекомендують садити різноманітні види капусти - білокачанну, броколі, кольрабі та цвітну. Ці овочі допоможуть поліпшити структуру ґрунту і захищатимуть ділянку від шкідників.

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