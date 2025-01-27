Посадіть цю чудо-рослину, щоб будинок "потонув" в квітах: цвіте, як хмаринка, і не потребує догляду

Розповідаємо про одну з найпопулярніших рослин серед садівників – гіпсофілу. Її тонкі, мітловидні суцвіття створюють ефект легкості, схожий на повітряну хмару, від якої неможливо відвести очей.

У роді гіпсофіли налічується понад сто видів, що різняться за розмірами, часом цвітіння, а також можуть бути однорічними або багаторічними.

Ця рослина віддає перевагу ґрунтам, багатим на вапно, з рівнем кислотності близько 6-7 pH. Звідси й походить її назва від грецьких слів “gypsos” (гіпс) та “philos” (друг). Серед усіх видів найбільше поширена гіпсофіла хуртовина. Це багаторічний напівчагарник з пишною кулястою кроною, що складається з тонких стебел, дрібного сірувато-зеленого листя та численних маленьких квіток. Зазвичай висота цієї рослини досягає одного метра, а її суцвіття мають білий або рожевий відтінок.

Гіпсофіла квітне від червня до вересня. Вона чудово гармоніює з трояндами, ліліями та іншими квітами, а її гілочки додають особливої ніжності букетам.

Ця рослина не потребує особливого догляду. Вона прекрасно росте навіть на бідних піщаних ґрунтах без додавання добрив. Якщо ж ґрунт кислий і важкий, варто додати гашене вапно й пісок. Завдяки довгому корінню, яке може досягати понад метра, гіпсофіла здатна сама добувати вологу і стійко переносить посуху. Це ідеальний вибір для зайнятих садівників, які не мають можливості часто відвідувати свої ділянки.

Для успішного вирощування гіпсофіли є кілька важливих умов. Вона не переносить важкі кислі ґрунти, а також затінені та вологі місця з високим рівнем ґрунтових вод. Кущі слід одразу висаджувати на постійне місце, оскільки вони погано переносять пересадку. Проте гіпсофіла здатна рости на одному місці до 20-25 років. Для розмноження можна використовувати насіння або живці. Гілочки довжиною близько 10 см легко вкорінюються, а ось поділ куща не дає добрих результатів.

Багаторічні кущі гіпсофіли досить витривалі до зимових холодів, але молоді саджанці краще вкривати лапником або іншим матеріалом в перші роки. Перед зимою слід обрізати всю надземну частину, залишивши лише 10 см від рівня ґрунту. Навесні рослина відновиться й знову зацвіте.