Посадіть цю ніжну квітку в листопаді, і будь-який ґрунт перетвориться на чорнозем

Ця особлива рослина перевершує своїми корисними властивостями практично всі сидерати. І йдеться про космею, яка допомагає значно прикрасити земельну ділянку своїми ніжними квітами. Завдяки космеї буде простимульований розвиток мікроорганізмів, які підвищують доступність магнію і фосфору до інших культур.

Особливо корисною ця рослина є для полуниці. Тому її варто посіяти в листопаді на грядках, де ви збираєтесz висаджувати ці кущики. Коріння космеї виділяє речовини, що вбивають нематоди. Саме вони вкрай негативно впливають на полуниці.

Космею можна сміливо сіяти навіть у злегка підмерзлу землю. Тому встигніть це зробити в листопаді до першого снігу. Для цього на грядках зробіть неглибокі лунки і до кожної закиньте 2-4 насінинки.

Як перетворити будь-який ґрунт на чорнозем

Існують ще певні хитрощі, які допоможуть зробити землю родючішою. Найпростішим способом є внесення у глину піска. Це не так дорого, як завозити чорнозем на ділянку.

Добре буде додати в землю вугільний пил, особливо якщо це торф або буре вугілля. Потужно покращують ґрунти лушпиння від насіння, тирса, солома, різаний папір, опале листя. Взагалі можна використовувати будь-яку органіку.

Цікаво, що вам можна й не закопувати органіку в ґрунт. Добриво згодом затягнуть у землю дощові хробаки, а гриби й бактерії перетворять все на гумус.

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