Коли садити кавуни й дині 2025 року / © Freepik

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Кавуни й дині можна вирощувати як через розсаду, так і одразу у відкритому ґрунті. Прямий посів простіший, але треба дотримуватися термінів висівання, бо насіння може не дати сходів або загине на ранніх етапах. Найголовніше, окрім вибору якісного посівного матеріалу, вибрати вдалий момент для садіння. Розповідаємо, у які дні червня найкраще садити дині й кавуни, як правильно це робити, щоб отримати великий урожай смачних плодів.

Коли у червні 2025 року сіяти кавуни й дині за місячним календарем

2025 року найсприятливіші дні для висаджування баштанних — 2, 8–9, 11–14, 21–23, 26 і 29 червня.

Однак не лише фаза Місяця має значення, а також стабільно тепла температура повітря і добре прогріта земля. Ґрунт має бути прогрітий до температури не нижче +15 °C на глибині 10 сантиметрів. Також професійні агрономи рекомендують звернути увагу на те, що весна цього року була холодною, тож оптимальний старт сезону висівання баштанних культур — перші числа червня.

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Як правильно садити кавуни й дині, щоб вони виросли солодкими й великими

Вибирайте ділянку, де багато сонячного світла. Кавуни й дині люблять сонце, тому варто вибирати місце для грядки, де немає тіні й протягів вітру. Ґрунт на ділянці має бути легким, пухким і з нейтральною кислотністю. Не садіть на грядці, де росли гарбузи й огірки. Ці культури належать до тієї ж родини, що кавуни й дині, тому після них не буде поживних речовин. Краще вибрати місце після бобових, капусти чи цибулі. Підготуйте грядки правильно. Рекомендовано робити невеликі горбки чи гребені, в які варто садити насіння чи розсаду. Відстань між рядами має бути від 70 до 100 сантиметрів, щоб рослинам вистачало місця для росту й розвитку. Полив. Для поливу баштану треба брати лише теплу воду. Також не слід заливати дині й кавуни, вони не люблять перезволоження. Поливати рослини бажано вранці чи ввечері, під корінь. Треба слідкувати, щоб на листя не потрапляла вода. Мульча. Експерти рекомендують замульчувати ґрунт навколо кавунів та динь соломою чи агроволокном. Це допоможе зберегти вологу, пригнітити бур’яни та створити мікроклімат для росту й розвитку культур.