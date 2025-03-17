Секрет рясного врожаю – не в чарівних підживленнях, а в грамотному виборі місця. Огірки дадуть щедрий урожай, якщо врахувати їхні "вподобання": помірне сонце, відсутність вітру і ґрунт, який дихає.

Виявляється, що правильний вибір місця для огірків впливає не лише на їхній ріст, а й на смак. Неправильна ділянка може перетворити хрусткі запашні овочі на гіркі та деформовані плоди. Розповідаємо, як вибрати найкраще місце для садіння огірків, щоб отримати щедрий урожай.

Де найкраще садити огірки, щоб отримати великий урожай смачних хрустких овочів

Жодної спеки. Південні ділянки городу можуть здаватися ідеальними місцями для огірків, однак вони підходять лише для прохолодних регіонів. У середній смузі та південних областях агресивне сонце висушує ґрунт і обпікає листя. А для грядки з огірками потрібен баланс – ранкові промені сонця і розсіяна напівтінь після полудня. Тому найкраще садити огірки поруч із кущами чи невисокими деревами – так рослини отримають захист у пік найспекотнішої пори дня.

Південні ділянки городу можуть здаватися ідеальними місцями для огірків, однак вони підходять лише для прохолодних регіонів. У середній смузі та південних областях агресивне сонце висушує ґрунт і обпікає листя. А для грядки з огірками потрібен баланс – ранкові промені сонця і розсіяна напівтінь після полудня. Тому найкраще садити огірки поруч із кущами чи невисокими деревами – так рослини отримають захист у пік найспекотнішої пори дня. Захист від вітру і вибір рельєфу. Огірки не терплять протягів, тоді рослина стає слабкою, тому зав’язі можуть опадати. Ідеальна ділянка для цього овоча має бути рівною, захищеною від вітру. Не можна садити огірки в низині, повітря і застій вологи провокують грибкові хвороби. Якщо іншого варіанту немає, треба підняти грядку на 20-30 см, додавши в ґрунт компост або пісок для дренажу.

Огірки не терплять протягів, тоді рослина стає слабкою, тому зав’язі можуть опадати. Ідеальна ділянка для цього овоча має бути рівною, захищеною від вітру. Не можна садити огірки в низині, повітря і застій вологи провокують грибкові хвороби. Якщо іншого варіанту немає, треба підняти грядку на 20-30 см, додавши в ґрунт компост або пісок для дренажу. Ґрунт. Головне правило для ділянки на огірки – пухка і поживна земля. Суглинок і чорнозем зберігають вологу – це ідеальні варіанти для висівання огірків. Перед посадкою треба підживити землю органікою – внести перегній чи деревний попіл. Таке добриво наситить ґрунт корисними мікроелементами. Важкі глинисті ґрунти можна розбавити торфом, а піщані – органічними добривами.

Читайте також:

Як і де висівати петрушку, щоб вона рясно зійшла, швидко росла і не пожовтіла

Як виростити солодкий червоний буряк: для цього вам знадобиться сіль

5 найкращих сортів яблук для українського саду: гарно родять і довго зберігаються