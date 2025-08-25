Посадіть озиму цибулю 2025 року в ці "золоті" дні, щоб не примерзла і сформувала великі головки

Коли садити озиму цибулю 2025 року / © www.freepik.com/free-photo

Правильно підібраний час для садіння озимої цибулі — запорука того, що навесні ви отримаєте великі, міцні й соковиті головки. Якщо зробити все вчасно, цибулини встигнуть вкоренитися, але не ростимуть, що врятує їх від зимових морозів.

Коли садити озиму цибулю 2025 року

Оптимальний час садіння — приблизно за 3-4 тижні до стійких морозів. Якщо посадити озиму цибулю дуже рано, вона почне проростати й загине взимку, а пізнє садіння не дозволить цибулинам укоренитися. Орієнтуватися треба не лише на календар, а й на погоду. Правильний момент настає тоді, коли кілька днів поспіль температура тримається близько +10 °C.

Сприятливі дні для садіння озимої цибулі за місячним календарем 2025 року.

Вересень: 2–3, 5, 8–9, 11, 15–16, 25–30.

Жовтень: 1–5, 9, 13, 19–20, 22–23, 27–28.

Листопад: 1–2, 4, 6, 9–10, 17–19, 23–25, 28, 30.

Не варто садити цибулю у дні молодого та повного місяця, вважається, що тоді сходи будуть слабшими й більш вразливими до хвороб.

Як правильно підготувати ділянку для садіння озимої цибулі

Підготовку варто починати ще в серпні:

оберіть сонячне місце, де не застоюється вода;

видаліть бур’яни та перекопайте ґрунт;

додайте перегній чи компост для підвищення родючості.

Підготовка та садіння озимої цибулі

Перед садінням замочіть цибулю у стимулюючому розчині, наприклад, в марганцівці чи спеціальних препаратах для коренів, це посилить імунітет і прискорить укорінення.

Трохи підсушіть цибулини.

Садіть в борозни на відстані 30 см між рядами.

Глибина садіння має бути від 5 до 8 см, залежно від розміру цибулини.

Після висаджування озимої цибулі засипте грядку землею та замульчуйте тонким шаром торфу чи сухого листя. Це захистить її від перепадів температур.

Якщо впродовж двох тижнів після садіння не було дощу, полийте грядку один раз.

