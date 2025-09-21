Який багаторічник цвіте вже у квітні / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Уявіть, на вулиці ще холодно, сад укритий снігом, а крізь нього пробиваються тендітні бутони. І це не казка, а морозник — один із найгарніших багаторічників, який часто називають «різдвяною трояндою». Його головна особливість у тому, що він розквітає тоді, коли більшість рослин лише прокидається від зимового сну.

Чим особливий морозник

Морозник (Helleborus) — справжній довгожитель серед садових культур. Він здатний рости на одному місці десятки років, не втрачаючи свого привабливого декоративного вигляду. Рослина витримує морози до -35 °C, а перші квіти може подарувати навіть у грудні. Цвітіння триває аж до травня, завдяки чому морозник стає справжньою окрасою зимового та весняного саду.

Його щільне вічнозелене листя залишається яскравим навіть під снігом, що робить кущ надзвичайно гарним упродовж усього року.

Реклама

Сучасні сорти морозника відрізняються різноманіттям відтінків — від класичного білого до пурпурового та майже чорного. Тому кожен садівник може знайти варіант, який ідеально підійде до садової композиції.

Коли і де найкраще садити морозник

Найкращий час для садіння — це жовтень. За цей період рослина встигає укорінитися та підготуватися до зими, а навесні порадує першими квітами. Якщо ж ви не встигли посадити його восени, зробити це можна й навесні, після того, як зійде сніг.

Для морозника вибирайте напівтінисті ділянки з пухким, дренованим ґрунтом, багатим на органіку. Посадкову яму копають удвічі більшою за кореневу грудку, після чого коріння розправляють, присипають землею, злегка ущільнюють і рясно поливають.

Важливо знати, що сік морозника може викликати подразнення шкіри, тому всі роботи варто проводити в рукавичках.

Реклама

Як правильно доглядати за морозником

Цей багаторічник не потребує складного догляду:

поливати його потрібно лише в посуху;

навесні вносити комплексні добрива;

перед початком цвітіння треба видалити старе листя.

Укриття на зиму морознику не потрібне, його зимостійкість одна з найвищих серед декоративних рослин.