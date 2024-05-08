Посадіть помідори саме в ці дні: зберете потрійний урожай м’ясистих цукрових плодів

Напевно, немає такого городу, де б не росли помідори. Українські господарі полюбляють вирощувати ці овочі, щоб потім ласувати цукровими м’ясистими плодами й робити заготовки на зиму. У досвідчених городників є купа секретів, як отримати максимально великий урожай томатів. І один із них полягає у тому, що треба висаджувати розсаду у правильні дні, тоді з одного куща можна буде зібрати ціле відро великих плодів.

Коли садити помідори у відкритий ґрунт: сприятливі дні у травні 2024 року

Багато городників посадили помідори в теплиці ще у квітні. А з висаджуванням у відкритий ґрунт ще доводиться чекати, бо земля не надто прогрілася. І якщо переносити розсаду томатів у відкритий ґрунт, то обов’язково треба накривати рослини плівкою чи агроволокном. Покриття краще знімати вже у червні, коли можна бути впевненими, що не вдарять заморозки.

За місячним посівним календарем 2024 року найкращими днями для висаджування помідорів у відкритий ґрунт чи теплицю будуть 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 та 21 числа.

Втім, переважна більшість досвідчених господарів вважає, що найкращим періодом для висаджування помідорів у відкритий ґрунт є кінець травня. Це 20-25 числа. За народними прикметами помідори, висаджені в ці дні, дають найбільший урожай, а плоди виростають великими, м’ясистими й цукровими.

Як садити помідори у відкритий ґрунт: покрокова інструкція

Щоб отримати максимально великий урожай томатів, треба перед висадкою загартувати розсаду. Інакше вона може не витримати заморозків і загине або довго хворітиме в період адаптації до нових умов. Для цього треба за 10 днів перед посадкою кожного дня виносити розсаду на свіже повітря і залишати там на 4-5 годин, поступово збільшуючи час. Якщо не буде заморозків, то перед посадкою можна залишити рослини на ніч.

Висаджувати помідори треба наступним чином.

За годину до висаджування розсаду необхідно рясно полити. Підготувати грядку, викопати лунки розміром з горщики, в яких росли помідори. У кожну лунку треба покласти на дно трохи деревного попелу, яєчної шкарлупи, лушпиння цибулі та чайну ложку суперфосфату. Потім слід полити лунки розчином із дріжджів – 10 гамів на відро води, щоб розсада краще росла. Перекладіть розсаду в лунки так, щоб коріння трохи звисало. Наостанок присипте рослини ґрунтом, ущільніть його пальцями і полийте водою. Зверху землю можна посипати невеликою кількістю компосту.

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