Посадіть помідори саме в ці дні: зберете потрійний урожай м’ясистих цукрових плодів

Запам’ятайте ці дати травня 2024 року, коли найкраще висаджувати томати у відкритий ґрунт.
Напевно, немає такого городу, де б не росли помідори. Українські господарі полюбляють вирощувати ці овочі, щоб потім ласувати цукровими м’ясистими плодами й робити заготовки на зиму. У досвідчених городників є купа секретів, як отримати максимально великий урожай томатів. І один із них полягає у тому, що треба висаджувати розсаду у правильні дні, тоді з одного куща можна буде зібрати ціле відро великих плодів.
Коли садити помідори у відкритий ґрунт: сприятливі дні у травні 2024 року
Багато городників посадили помідори в теплиці ще у квітні. А з висаджуванням у відкритий ґрунт ще доводиться чекати, бо земля не надто прогрілася. І якщо переносити розсаду томатів у відкритий ґрунт, то обов’язково треба накривати рослини плівкою чи агроволокном. Покриття краще знімати вже у червні, коли можна бути впевненими, що не вдарять заморозки.
За місячним посівним календарем 2024 року найкращими днями для висаджування помідорів у відкритий ґрунт чи теплицю будуть 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 та 21 числа.
Втім, переважна більшість досвідчених господарів вважає, що найкращим періодом для висаджування помідорів у відкритий ґрунт є кінець травня. Це 20-25 числа. За народними прикметами помідори, висаджені в ці дні, дають найбільший урожай, а плоди виростають великими, м’ясистими й цукровими.
Як садити помідори у відкритий ґрунт: покрокова інструкція
Щоб отримати максимально великий урожай томатів, треба перед висадкою загартувати розсаду. Інакше вона може не витримати заморозків і загине або довго хворітиме в період адаптації до нових умов. Для цього треба за 10 днів перед посадкою кожного дня виносити розсаду на свіже повітря і залишати там на 4-5 годин, поступово збільшуючи час. Якщо не буде заморозків, то перед посадкою можна залишити рослини на ніч.
Висаджувати помідори треба наступним чином.
- За годину до висаджування розсаду необхідно рясно полити.
- Підготувати грядку, викопати лунки розміром з горщики, в яких росли помідори.
- У кожну лунку треба покласти на дно трохи деревного попелу, яєчної шкарлупи, лушпиння цибулі та чайну ложку суперфосфату.
- Потім слід полити лунки розчином із дріжджів – 10 гамів на відро води, щоб розсада краще росла.
- Перекладіть розсаду в лунки так, щоб коріння трохи звисало.
- Наостанок присипте рослини ґрунтом, ущільніть його пальцями і полийте водою. Зверху землю можна посипати невеликою кількістю компосту.
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