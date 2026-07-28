Що посіяти на пусті грядки

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У середині липня на городі вже з’являються перші вільні ділянки, зокрема після збору врожаю озимого часнику та цибулі. Чимало господарів залишають такі місця пустувати до наступного сезону, залишаючи землю під палючим липневим сонцем без захисту. Тривале пересихання та перегрівання запускають у ґрунті руйнівні процеси, через які розпадаються життєво важливі органічні сполуки, земля перетворюється на неживу пилюку, а корисні мікроорганізми, відповідальні за живлення майбутніх рослин, просто гинуть.

Досвідчені городники стверджують, що найкращим способом уникнути такого виснаження та якісно підготувати грядку до майбутніх посадок є посів сидератів, серед яких особливо вирізняється звичайний горох.

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Чому сидерати корисні для землі

Сидерати — це спеціальні рослини, які вирощують переважно для оздоровлення та покращення фізико-хімічних властивостей ґрунту. Їхня користь для ділянки є комплексною.

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Рослинні залишки сидератів насичують землю органічною складовою, яка безпосередньо впливає на вологоємність, повітропроникність та легкість поширення кореневої системи майбутніх культур.

Важкі глинисті землі завдяки сидератам стають більш розсипчастими і втрачають поверхневу кірку, що заважає сходам. Натомість занадто легкі та піщані ґрунти набувають кращої зв’язності й надійніше утримують вологу.

Чому варто обрати саме горох в якості сидерату

Бобові культури мають унікальну особливість. На їх коренях селяться особливі бактерії роду резобіум, здатні фіксувати азот із повітря та перетворювати його на доступні для живлення рослин сполуки. Оскільки атмосфера планети більш ніж на 90 відсотків складається з азоту, такі сидерати слугують потужним природним джерелом цього елемента.

Горох чудово підходить для повторного обробітку грядки після часнику. Крім того, приємним бонусом стане можливість посмакувати молодими стручками, якщо дозволить час розвитку культури. Для посіву використовують звичайне насіння гороху, відмовившись від лущеного магазинного.

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Правила посіву гороху як сидерату

Технологія посіву сидерального гороху має кілька простих особливостей:

На підготовленій ділянці роблять борозни на відстані близько 20 сантиметрів одна від одної.

Глибина заделки насіння становить 3-5 сантиметрів. Завдяки сидеральній меті густоту роблять трохи вищою, ніж при вирощуванні на зерно.

Догляд за посівами мінімальний і полягає лише в періодичних поливах.

Що вирощувати після гороху наступного року

Наступного сезону на цій грядці можна успішно висаджувати практично будь-які огородні культури, адже земля буде насичена природним азотом. Помідори та солодкий перець демонструють чудові врожаї саме на таких ділянках, оскільки на початкових етапах розвитку розсада найбільше потребує азотних підживлень.

Посів гороху в середині літа — це простий, недорогий та надзвичайно ефективний спосіб захистити землю від виснаження та забезпечити багатий врожай у майбутньому.

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