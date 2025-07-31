Що посіяти у серпні, щоб зібрати другий урожай / © Freepik

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Серпень — це не кінець сезону, а друга можливість для городників. Адже деякі овочі й зелень найкраще висівати саме зараз. Прохолодна погода стимулюватиме їхнє зростання, тому осінній урожай буде не менш щедрим, ніж літній. Розповідаємо, які культури можна сіяти у серпні, щоб у вересні зібрати другий урожай.

Рукола

Ця зелень дуже швидко росте, добре переносить короткий світловий день і не боїться прохолоди. У серпні вона виросте смачнішою і не матиме характерної гіркоти.

Час до збирання врожаю — 20 днів.

Температура проростання — від +10 °C.

Варто сіяти кожні 10 днів для безперервного збирання урожаю.

Ранньостигла морква

У південних та центральних регіонах цілком реально отримати молоді коренеплоди вже до кінця вересня.

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Час до збирання врожаю — 60 днів.

Вибирайте ранньостиглі сорти, вони встигають сформуватися до перших заморозків.

Ріпа

Цей овоч невибагливий у догляді, швидко росте, підходить також для тривалого зберігання.

Час до збору врожаю — 40-60 днів

Треба регулярно поливати, щоб не було гіркоти.

Не варто підживлювати азотом, інакше буде лише листя.

Шпинат

Один із найкорисніших листових овочів. Його найкращий врожай якраз припадає на осінь, у прохолодну погоду листя виростає ніжнішим, ніж улітку.

Час до збору врожаю — 30-40 днів.

На важких ґрунтах додайте піску для кращого дренажу.

Китайська капуста

Це справжня знахідка для осіннього городу, дуже швидко росте, не боїться зниження температури і практично не вимагає догляду.

Час до збору врожаю — 30 днів.

Сійте в напівтіні, це сповільнить стрілкування.

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