Який багаторічник цвіте до глибокої осені / © Фото з відкритих джерел

Якщо ви мрієте про квітучий сад, який милував би квітами до самих заморозків, тоді вам варто звернути увагу на будлею — неймовірний багаторічник, який ще називають «осіннім бузком». Її пишні суцвіття, що нагадують запашні кисті бузку, не лише прикрашатимуть клумбу, а й приваблюватимуть безліч метеликів, бджіл та джмелів. Будлея цвіте з кінця червня й аж до глибокої осені, даруючи саду розкіш і яскравість у той час, коли інші рослини вже готуються до зимового спокою.

Чому варто обрати будлею для свого саду

Тривале цвітіння. Будлея починає розпускати свої квіти наприкінці червня та зберігає їх аж до перших заморозків.

Невибагливість. Рослина легко переносить спеку та посуху, добре росте на сонячних ділянках.

Привабливість для комах. Солодкий аромат квітів збирає навколо будлеї метеликів, створюючи особливу атмосферу живого, квітучого саду.

Декоративність. Суцвіття бувають різних відтінків — від ніжно-бузкових і рожевих до насичено-фіолетових та навіть білих.

Як вирощувати будлею

Місце садіння. Найкраще висаджувати на сонячних ділянках, захищених від сильних вітрів.

Ґрунт. Рослина полюбляє легкі, добре дреновані ґрунти.

Полив. У період активного росту будлею треба помірно поливати, не допускаючи застою води.

Обрізка. Щовесни рекомендується обрізати старі гілки, стимулюючи формування нових пагонів для пишного цвітіння.

Зимівля. У регіонах із холодними зимами кущ потребує укриття, щоб захистити коріння від морозів.

Які сорти будлеї вважаються найгарнішими

Будлея Давида — класичний і найпоширеніший вид із великими запашними суцвіттями.

Будлея змінна — має компактніший кущ і рясне цвітіння.

Будлея жовта — рідкісний, але дуже ефектний сорт із золотистими суцвіттями.