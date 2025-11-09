Який багаторічник можна садити в листопаді / © Фото з відкритих джерел

Листопад — це прекрасний час для садіння витривалих рослин, які без проблем переживають морози та радують пишним цвітінням вже наступного року. Одним із таких справжніх довгожителів є левкантемела пізня, яку ще називають осінньою ромашкою. Ця рослина — справжня знахідка для сучасних садівників. Вона поєднує невибагливість, морозостійкість і надзвичайну декоративність. Левкантемела утворює розлогі кущі до 1,2 метра заввишки, густо всипані великими білими квітами з яскраво-жовтими серединками.

Чому варто посадити левкантемелу саме восени

Осіннє садіння допомагає рослині добре вкоренитися до зими. Навесні левкантемела одразу рушає в ріст і починає цвісти вже у травні. Її головна перевага — тривале цвітіння, яке триває з весни до глибокої осені, навіть після перших заморозків.

Окрім того, цей багаторічник:

не боїться низької температури до -30°C;

росте практично на будь-якому ґрунті;

не потребує складного догляду та частих підживлень;

легко розмножується поділом куща чи насінням.

Як правильно садити левкантемелу пізню

Вибирайте сонячну ділянку. Осіння ромашка любить багато світла, тоді цвітіння буде рясним.

Ґрунт має бути легким і дренованим. У важкому ґрунті можна додати трохи піску або компосту.

Садіть восени — у листопаді, за 1-2 тижні до настання сильних морозів.

Після садіння замульчуйте землю навколо куща сухим листям або торфом.

Догляд і секрети тривалого цвітіння

Щоб левкантемела тішила вас цвітінням до самої осені, достатньо кілька разів за сезон підживити її універсальним мінеральним добривом. Видаляйте зів’ялі квіти — і кущ постійно утворюватиме нові бутони.

Восени, коли цвітіння закінчується, пагони зрізають до основи. На зиму рослину можна замульчувати, хоча навіть без укриття вона чудово переносить холод.