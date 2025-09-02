ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1843
Час на прочитання
2 хв

Посадіть цей невибагливий багаторічник восени — і вже у квітні милуватиметеся пишним цвітінням

Ця багаторічна рослина зацвітає навесні, навіть після дуже холодної зими, і не потребує особливого догляду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який багаторічник квітне напочатку весни

Який багаторічник квітне напочатку весни / © Фото з відкритих джерел

Більшість садівників мріють про квіти, які тішать око одразу після зими. Одним із таких унікальних багаторічників є морозник — рослина, відома також як «різдвяна троянда». Вона не боїться холоду, не потребує складного догляду та вражає красою своїх квітів тоді, коли інші рослини лише прокидаються.

Що це за багаторічник і чому його називають «різдвяною трояндою»

Морозник — це декоративна багаторічна рослина з родини жовтецевих. Свою другу назву, «різдвяна троянда», він отримав завдяки здатності цвісти дуже рано: у тепліших регіонах — ще наприкінці зими, а в помірному кліматі України — вже у квітні. Його квіти нагадують троянди, а палітра відтінків варіюється від білого до рожевого, фіолетового й навіть зеленкуватого.

Чому варто посадити морозник на своїй клумбі

  • Раннє цвітіння. Зацвітає одним із перших після зими.

  • Невибагливість. Добре росте у напівтіні, витримує морози.

  • Довговічність. На одному місці може рости понад 10 років.

  • Естетика. Великі квіти створюють казковий вигляд клумби.

Як і де посадити морозник

  1. Виберіть місце. Найкраще підходить напівтінь — під кронами дерев чи біля кущів.

  2. Підготуйте ґрунт. Рослина любить пухкий, поживний та злегка вологий ґрунт із нейтральною реакцією.

  3. Садіння. Насіння чи розсаду садять у вересні-жовтні, щоб коренева система встигла зміцніти до морозів.

  4. Мульчування. Замульчуйте клумбу опалим листям чи перегноєм — це захистить рослину взимку.

  5. Подальший догляд. Поливайте лише в періоди тривалої посухи, навесні можна підживити перегноєм.

Дата публікації
Кількість переглядів
1843
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie