Посадіть цей невибагливий багаторічник восени — і вже у квітні милуватиметеся пишним цвітінням
Ця багаторічна рослина зацвітає навесні, навіть після дуже холодної зими, і не потребує особливого догляду.
Більшість садівників мріють про квіти, які тішать око одразу після зими. Одним із таких унікальних багаторічників є морозник — рослина, відома також як «різдвяна троянда». Вона не боїться холоду, не потребує складного догляду та вражає красою своїх квітів тоді, коли інші рослини лише прокидаються.
Що це за багаторічник і чому його називають «різдвяною трояндою»
Морозник — це декоративна багаторічна рослина з родини жовтецевих. Свою другу назву, «різдвяна троянда», він отримав завдяки здатності цвісти дуже рано: у тепліших регіонах — ще наприкінці зими, а в помірному кліматі України — вже у квітні. Його квіти нагадують троянди, а палітра відтінків варіюється від білого до рожевого, фіолетового й навіть зеленкуватого.
Чому варто посадити морозник на своїй клумбі
Раннє цвітіння. Зацвітає одним із перших після зими.
Невибагливість. Добре росте у напівтіні, витримує морози.
Довговічність. На одному місці може рости понад 10 років.
Естетика. Великі квіти створюють казковий вигляд клумби.
Як і де посадити морозник
Виберіть місце. Найкраще підходить напівтінь — під кронами дерев чи біля кущів.
Підготуйте ґрунт. Рослина любить пухкий, поживний та злегка вологий ґрунт із нейтральною реакцією.
Садіння. Насіння чи розсаду садять у вересні-жовтні, щоб коренева система встигла зміцніти до морозів.
Мульчування. Замульчуйте клумбу опалим листям чи перегноєм — це захистить рослину взимку.
Подальший догляд. Поливайте лише в періоди тривалої посухи, навесні можна підживити перегноєм.