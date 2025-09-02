Який багаторічник квітне напочатку весни / © Фото з відкритих джерел

Більшість садівників мріють про квіти, які тішать око одразу після зими. Одним із таких унікальних багаторічників є морозник — рослина, відома також як «різдвяна троянда». Вона не боїться холоду, не потребує складного догляду та вражає красою своїх квітів тоді, коли інші рослини лише прокидаються.

Що це за багаторічник і чому його називають «різдвяною трояндою»

Морозник — це декоративна багаторічна рослина з родини жовтецевих. Свою другу назву, «різдвяна троянда», він отримав завдяки здатності цвісти дуже рано: у тепліших регіонах — ще наприкінці зими, а в помірному кліматі України — вже у квітні. Його квіти нагадують троянди, а палітра відтінків варіюється від білого до рожевого, фіолетового й навіть зеленкуватого.

Чому варто посадити морозник на своїй клумбі

Раннє цвітіння. Зацвітає одним із перших після зими.

Невибагливість. Добре росте у напівтіні, витримує морози.

Довговічність. На одному місці може рости понад 10 років.

Естетика. Великі квіти створюють казковий вигляд клумби.

Як і де посадити морозник