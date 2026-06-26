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Під час літньої спеки страждають не лише люди, а й рослини в саду. Через високу температуру та інтенсивне сонячне проміння ґрунт швидше пересихає, а садівникам доводиться приділяти більше уваги поливанню. Водночас деякі рослини можуть допомогти зробити ділянку прохолоднішою природним способом.

Про це повідомило видання Express.

Окремі види рослин здатні створювати тінь і охолоджувати повітря навколо себе. Вони затримують сонячні промені до того, як ті нагріють землю, а також випаровують вологу через листя. Найбільш помітний ефект можна відчути біля терас, патіо та інших зон відпочинку, де люди проводять багато часу.

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До переліку таких рослин увійшли витривалі бананові рослини та слонові вуха. За словами засновника біотехнологічної компанії доктора Рассела Шарпа, їхнє велике листя тропічного типу створює густу тінь навколо місць для відпочинку та обідніх зон просто неба. Водночас ці рослини потребують регулярного поливання, але не менш важливо забезпечити хороший дренаж. Під час дощових періодів варто стежити, щоб компост не був надто перезволоженим, адже це ускладнює їхній ріст.

Експерт також рекомендує висаджувати рослини з великим листям, зокрема рицину, гігантський ревінь, леопардові рослини та великі хости. Такі рослини утворюють широку тінь, що допомагає зменшити нагрівання поверхонь у саду. Крім того, вони активно випаровують воду через пори листя, завдяки чому охолоджують навколишнє повітря.

До списку увійшли й папороті. Вони добре почуваються в умовах слабкого освітлення, утримують вологу та допомагають створити в саду відчуття свіжості.

Для невеликих ділянок фахівець радить звернути увагу на виткі рослини, зокрема жимолость. Вона утворює багато листя, не займаючи значної площі на землі, а також допомагає пом’якшити спеку біля парканів, альтанок і місць для сидіння.

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Серед рослин, які можуть сприяти охолодженню саду, експерти також назвали декоративні трави, зокрема дівочу траву. Після того як вони добре приживуться, такі рослини допомагають підтримувати прохолоду на ділянці. При цьому вони найкраще ростуть на сонячних місцях.

Ще одним варіантом є іргу — рід чагарників і невеликих дерев. Улітку на ньому з’являються дрібні червоні ягоди, які згодом темнішають до фіолетово-чорного кольору. Експерти зазначають, що висаджування під ним м’якого ґрунтового покриву може посилити охолоджувальний ефект.

До переліку також увійшов клен. Його розлога листяна крона створює природну тінь, що допомагає знизити температуру під деревом у спекотні дні.

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