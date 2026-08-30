Клумба. / © Unsplash

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Барвистий і пишний весняний сад починається з роботи, яку варто виконати ще восени. Саме у вересні час подбати про цибулинні квіти, які першими потішать своїми квітами на клумбах. Низькі температури їм не страшні — навпаки, прохолодний період необхідний для майбутнього цвітіння.

Які квіти варто висадити восени, повідомили садівники виданню Deccoria.pl.

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За словами експертів, більшість весняних цибулинних висаджують восени — від початку вересня до кінця жовтня, а за сприятливої погоди — навіть у перші дні листопада. Водночас оптимальним періодом садівники вважають вересень і жовтень. У цей час цибулини встигають добре вкоренитися до приходу морозів, що значно підвищує шанси на пишне та своєчасне цвітіння навесні.

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Які цибулини квітів можна садити восени:

іриси - залежно від сорту та регіону цвітуть від кінця квітня до середини червня;

тюльпани - сезон цвітіння тюльпанів триває звід середини квітня до середини травня;

гіацинти - залежно від погоди і сорту цвітуть від кінця березня до травня;

крокуси - одні з перших первоцвітів — цвітуть від кінця березня до кінця квітня;

нарциси - сезон пишного цвітіння триває від кінця квітня до середини травня;

пушкінія — цвіте одразу після сходження снігу — березні-квітні;

проліски — зазвичай цвітуть ранньою весною — ще від кінця лютого і аж до квітня;

морозники - цвітуть від кінця лютого або від березня до травня;

примула - цвіте переважно навесні — від березня до травня.

Купуючи весняні квіти, варто звернути увагу на зовнішній вигляд цибулин. Вони мають бути великими, твердими, сухими і мати цілу шкірку. Свіжі, здорові цибулини без цвілі гарантують рясніше цвітіння.

Як садити цибулини квітів

Перш за все треба підготувати ділянку: видаліть бур’яни і рослинні залишки. Перекопайте ґрунт. Якщо він занадто ущільнений, розпушіть його піском. Розсипте компост або розкислений торф.

Після цього зробіть лунки. Їхня глибина має бути втричі більшою за висоту цибулин. Відстані між ними — 5-15 см, залежно від сорту. На дно лунок насиптео тонкий шар гравію або піску для дренажу.

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Посадка цибулин: помістіть їх до лунок гострим кінцем догори та п’яткою вниз. Засипте ґрунтом і злегка притисніть, потім полийте один раз.

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