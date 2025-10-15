Тюльпани

Популярний британський садівник Том Строулгер радить висадити саме тюльпани цього жовтня. Вони не лише прикрасять сад у 2026 році, а й дозволять створити справжню палітру кольорів уже навесні.

Про це повідомило видання Express.

Фахівець радить садити цибулини у добре дренований ґрунт на сонячних ділянках, де квіти зможуть отримувати максимум світла. Оптимальна глибина посадки — близько 15 сантиметрів, щоб стебла залишалися міцними та прямими.

«Я саджу цибулини тюльпанів у свої горщики, рослини, діжки, клумби та бордюри.Я саджу кілька цибулин тюльпанів щільними куртинами, щоб створити буяння кольорів на невеликій ділянці, а також акуратними рядами», — зазначив чоловік.

Тюльпани легко поєднувати з іншими рослинами, а завдяки сотням сортів можна створити композиції на будь-який смак — від ніжно-рожевих до насичено фіолетових.

