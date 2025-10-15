- Дата публікації
Посадіть ці квіти в жовтні — і навесні ваш сад перетвориться на кольоровий рай
Щоб навесні 2026 року сад розквітнув буянням кольорів варто посадити тюльпани вже зараз.
Популярний британський садівник Том Строулгер радить висадити саме тюльпани цього жовтня. Вони не лише прикрасять сад у 2026 році, а й дозволять створити справжню палітру кольорів уже навесні.
Про це повідомило видання Express.
Фахівець радить садити цибулини у добре дренований ґрунт на сонячних ділянках, де квіти зможуть отримувати максимум світла. Оптимальна глибина посадки — близько 15 сантиметрів, щоб стебла залишалися міцними та прямими.
«Я саджу цибулини тюльпанів у свої горщики, рослини, діжки, клумби та бордюри.Я саджу кілька цибулин тюльпанів щільними куртинами, щоб створити буяння кольорів на невеликій ділянці, а також акуратними рядами», — зазначив чоловік.
Тюльпани легко поєднувати з іншими рослинами, а завдяки сотням сортів можна створити композиції на будь-який смак — від ніжно-рожевих до насичено фіолетових.
Нагадаємо, жовтень є ідеальним часом для обрізання малини. Ця процедура готує кущі до морозів, запобігає хворобам і закладає основу для рясного врожаю наступного сезону.