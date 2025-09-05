Які квіти посадити восени, щоб розквітли у березні / © Credits

Багато господинь відкладають роботи з квітами до весни, але є секрет, який дозволяє зустріти березень розкішним цвітінням. Це осіннє садіння. Якщо посіяти чи посадити рослини у вересні-жовтні, вони встигнуть укорінитися, зміцніти й подарують пишні квіти на місяць-півтора раніше, ніж весняні.

Економія часу навесні, адже не треба морочитися з розсадою.

Рослини значно стійкіші до морозів і хвороб.

Раннє цвітіння вже у березні-квітні.

Цибулеві — тюльпани, нарциси, крокуси, проліски. Їх садять у вересні–жовтні, обов’язково поливають і вкривають мульчею. І вже наприкінці березня ви зможете милуватися першими квітами.

Жоржини. Їх можна садити від вересня до початку листопада, вони швидко проростають і зацвітають уже на початку квітня.

Лілії та іриси. Осіннє садіння забезпечує цим квітам раннє цвітіння.

Мальви. Якщо посіяти ці квіти восени, то вже наприкінці квітня вони прикрашатимуть сад різнобарвним квітінням.

Гіацинти, айстри, чорнобривці необхідно садити у вересні-жовтні, тоді вони квітнутимуть на півтора місяця раніше.

Багаторічники — півонії, гортензії, дельфініуми, маргаритки, незабудки. Осіннє садіння гарантує активний ріст і розвиток цих рослин навесні.