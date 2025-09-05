- Дата публікації
Посадіть ці квіти восени — і вже наприкінці березня ваш сад зацвіте різнобарв’ям
Які переваги осіннього садіння, повний список квітів та календар найкращих періодів для висівання на 2025 рік.
Багато господинь відкладають роботи з квітами до весни, але є секрет, який дозволяє зустріти березень розкішним цвітінням. Це осіннє садіння. Якщо посіяти чи посадити рослини у вересні-жовтні, вони встигнуть укорінитися, зміцніти й подарують пишні квіти на місяць-півтора раніше, ніж весняні.
Які переваги осіннього садіння
Раннє цвітіння вже у березні-квітні.
Рослини значно стійкіші до морозів і хвороб.
Міцна коренева система.
Економія часу навесні, адже не треба морочитися з розсадою.
Загартовані рослини ростуть швидше та мають здоровіший вигляд.
Які квіти краще садити восени: повний список
Цибулеві — тюльпани, нарциси, крокуси, проліски. Їх садять у вересні–жовтні, обов’язково поливають і вкривають мульчею. І вже наприкінці березня ви зможете милуватися першими квітами.
Жоржини. Їх можна садити від вересня до початку листопада, вони швидко проростають і зацвітають уже на початку квітня.
Лілії та іриси. Осіннє садіння забезпечує цим квітам раннє цвітіння.
Мальви. Якщо посіяти ці квіти восени, то вже наприкінці квітня вони прикрашатимуть сад різнобарвним квітінням.
Гіацинти, айстри, чорнобривці необхідно садити у вересні-жовтні, тоді вони квітнутимуть на півтора місяця раніше.
Багаторічники — півонії, гортензії, дельфініуми, маргаритки, незабудки. Осіннє садіння гарантує активний ріст і розвиток цих рослин навесні.
Троянди. Найкраще садити від кінця вересня до середини жовтня, щоб кущ устиг укорінитися до морозів.
Календар садіння квітів на осінь 2025 року
Вересень. Перша половина: цибулинні — тюльпани, крокуси, нарциси, мальви, айстри. Друга половина: іриси, лілії, гіацинти, чорнобривці, півонії.
Жовтень. Початок місяця: проліски, дельфініуми, гортензії, маргаритки, незабудки. Середина місяця: троянди, жоржини, але до перших заморозків. Кінець жовтня: пізні цибулинні, під зимове укриття.
Листопад — якщо погода буде теплою. Жоржини та троянди треба садити до моменту стійкого похолодання, з обов’язковим укриттям.