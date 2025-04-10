Колорадські жуки вкрай небезпечні для картоплі, бо можуть згубити її буквально за кілька днів. Щоб зайвий раз не використовувати небезпечні хімікати, досвідчені городники садять на своїх ділянках ці рослини. Вони своїм різким запахом захищають картоплю від ненажерливих шкідників.

Коріандр має характерний різкий аромат, тому відлякуватиме колорадських жуків від ділянки з картоплею.

Петрушка. Запах цієї трави стане природним бар’єром для колорадських жуків, вони бояться її пахощів, як вогню.

Часник і цибуля. Якщо посадити ці овочі біля картоплі, це допоможе знизити чисельність жуків на вашому городі.

Базилік має характерний різкий запах, який вкрай неприємний для колорадських жуків. Вирощування цієї пряної трави поруч з картоплею може створити додатковий захист для неї.

Лаванда. Ця прекрасна квітка відлякуватиме усіх комах-шкідників з городу, не лише колорадських жуків. Тому її варто тримати на своїй ділянці.

Календула. Ця рослина виділяє фітонциди — речовини, які забивають аромат картопляного бадилля. Тому колорадські жуки пролітатимуть повз ділянку з картоплею.

Квасоля. Ще наші бабусі обсаджували по периметру квасолею ділянку з картоплею. Справа в тому, що різкий аромат рослини дезорієнтує дорослих колорадських жуків, тому вони просто не знаходять картоплі.

Чорнобривці виділяють природну отруту для ґрунтових шкідників та личинок — тіофен. Треба посадити ці квіти по периметру та в міжрядді, щоб створити природний бар’єр від колорадських жуків.