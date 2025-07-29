Посадіть ці сорти смородини восени: кущі не бояться шкідників і хвороб, а ягоди солодші за мед

Які сорти смородини вважаються найсолодшими

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Смородина — одна з найпопулярніших ягід тому практично всі українські господарі вирощують її на своїх ділянках. Однак не всі знають, що є такі сорти смородини, у якої ягоди солодші за мед. До того ж, ці культури стійкі до хвороб та шкідників. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Одна Хвилина», які сорти смородини треба посадити восени, щоб уже наступного року отримати багатий урожай смачних ягід.

Ці сорти смородини варто посадити восени: не бояться шкідників, а ягоди ростуть великими й солодкими

«Чорна перлина». Цей сорт смородини має насичений смак із приємною кислинкою та вираженою солодкістю. Ідеальний варіант для приготування домашнього варення, джемів і желе. Однак «Чорна перлина» потребує регулярного та дбайливого догляду.

«Вернісаж». Справжній фаворит серед кулінарів і поціновувачів ніжних ягід. Сорт вирізняється витонченим солодким смаком і легкою текстурою. Ідеально підходить для десертів, соків, наливок і лікерів. До того ж, ці кущі смородини чудово переносять морози до -30°C і щедро плодоносять. З одного куща можна зібрати до семи кілограмів ягід за сезон.

«Казкова». Ця смородина повністю виправдовує свою назву. Ягоди мають щільну, м’ясисту текстуру без надмірної водянистості, а їхній смак оцінюють як один з найсолодших серед усіх сортів. Врожайність цієї смородини також досить висока, з одного дорослого куща можна зібрати до 6 кілограмів ягід. До того ж, сорт демонструє гарну стійкість до захворювань та комах-шкідників.