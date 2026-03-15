Які квіти захищають дім від лиха

З давніх часів люди вірили, що деякі рослини мають особливу силу. Вони не лише прикрашають сад, а й можуть захищати оселю від негараздів. Саме тому біля будинків часто садили певні квіти, які вважалися справжніми оберегами. У народних традиціях особливе місце займають три рослини — мальви, чорнобривці та барвінок. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Чому мальви вважають символом захисту дому

Наші предки традиційно садили мальви біля воріт або вздовж стін будинку. Ці високі квіти створювали своєрідний живий коридор, який ніби відокремлював оселю від зовнішнього світу.

У народних уявленнях мальви символізують родинний затишок і зв’язок поколінь. Вважалося, що ці квіти допомагають оберігають дім від сварок, пліток і заздрості.

Окрім символічного значення, мальви ще й прикрашають подвір’я своїми яскравими квітами, створюючи атмосферу тепла і гостинності.

Чорнобривці — квіти, які заспокоюють

Чорнобривці є одними з найпопулярніших квітів, які ростуть на кожному українському подвір’ї. Вони невибагливі у догляді, довго цвітуть і мають терпкий аромат.

За народними прикметами ці квіти символізують сонячну енергію, тепло і добробут. Вважалося, що чорнобривці здатні очищати простір від негативу і створювати сприятливу атмосферу в домі.

Саме тому їх часто садили вздовж доріжок, біля парканів або під вікнами.

Барвінок — рослина, яка символізує вічність

Барвінок займає особливе місце в українській культурі та традиціях. Ця рослина відома своєю витривалістю і здатністю залишатися зеленою навіть у холодну пору року.

Через це барвінок став символом життя, вірності та постійності. У народних прикметах говориться, що ця рослина приносить у дім спокій і допомагає зберігати гармонійні стосунки між членами родини.

Його часто садять на клумбах чи біля входу на подвір’я.