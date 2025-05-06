Яка рослина відлякує кліщів / © www.freepik.com/free-photo

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Що посадити на своїй ділянці, щоб захиститися від кліщів

Агрономи рекомендують садити котячу м’яту. Ця невибаглива у догляді рослина може стати справжнім щитом від паразитів. Котяча м’ята містить речовину непеталактон — це ефірна олія, яка має приємний запах для людини, але для кліщів цей аромат непереносний. Запах речовини відлякує паразитів, перешкоджаючи їхньому розмноженню та міграції на ділянку.

До того ж котяча м’ята не лише відлякує кліщів, а й приваблює корисних комах. Це також допомагає знизити чисельність паразитів.

Котівник — багаторічна рослина, яка милуватиме своїм цвітінням від травня до вересня. Багаторічник росте заввишки 40-45 сантиметрів, має суцвіття лавандового відтінку. Щоб рослина ефективно захищала ділянку від кліщів, її найкраще висаджувати на ділянках, де багато світла та піщаний ґрунт. Цей багаторічник потребує регулярного поливання, особливо у спеку. Також не варто забувати про розпушування ґрунту, щоб забезпечити доступ кисню до коренів.

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Щоб створити ароматний «бар’єр» від кліщів, кущі котячої м’яти краще висаджувати групами на часто відвідуваних ділянках, біля доріжок та місць відпочинку. Що більше буде рослин, то ефективнішим буде захист. Багаторічник має найбільші відлякувальні властивості під час свого цвітіння.

Які переваги використання котячої м’яти для відлякування кліщів

Екологічність. Рослина абсолютно безпечна для людей, домашніх улюбленців і навколишнього середовища, бо не містить хімічних речовин.

Окраса клумби. Ця гарна та невибаглива рослина тішитиме своїм квітом та приємним ароматом упродовж усього сезону.

Довговічність. Котяча м’ята — це багаторічник, тому не треба буде кожного року садити нові рослини.

Простота в догляді. Навіть садівник-початківець упорається з вирощуванням котячої м’яти.