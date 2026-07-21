Як позбутися слимаків на своєму городі / © Pixabay

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Слимаки здатні за кілька ночей зіпсувати врожай капусти, салату, полуниці та багатьох інших культур. Вони активно живляться молодим листям, залишаючи після себе великі дірки та характерні слизові сліди. Багато городників використовують пастки або спеціальні препарати, однак існує і природний спосіб зробити ділянку менш привабливою для цих шкідників. Досвідчені садівники радять посадити одну ароматну рослину, запах якої слимаки не переносять.

Яка рослина допоможе відлякати слимаків

Одним із найкращих природних захисників городу вважається шавлія лікарська. Її насичений аромат, який забезпечують ефірні олії, не подобається багатьом шкідникам, зокрема й слимакам.

Шавлія не лише прикрашає ділянку, а й може стати своєрідним природним бар’єром навколо грядок із рослинами, які найбільше потерпають від ненажерливих молюсків.

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Чому слимаки уникають шавлії

Листя шавлії містить велику кількість ефірних олій із сильним пряним ароматом. Для людини він приємний, а от слимаки намагаються обходити такі місця.

Крім того, опушене листя шавлії має дещо шорстку поверхню, яка також не дуже комфортна для пересування цих шкідників.

Звісно, одна рослина не стане абсолютною гарантією захисту, однак у поєднанні з правильним доглядом за городом вона допомагає суттєво зменшити кількість слимаків.

Де найкраще висаджувати шавлію

Щоб отримати максимальний ефект, рослину рекомендують висаджувати:

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по краях грядок;

навколо полуниці;

біля капусти;

поруч із салатом;

біля декоративних рослин, які особливо полюбляють слимаки.

Таке розташування створює ароматичний бар’єр, який ускладнює шкідникам шлях до культурних рослин.

Які ще рослини не подобаються слимакам

Якщо площа дозволяє, шавлію можна поєднати й з іншими ароматними культурами. Гарними природними помічниками вважаються:

розмарин;

чебрець;

лаванда;

м’ята;

деревій.

Їхній сильний аромат також допомагає зробити город менш привабливим для слимаків.

Що ще допоможе позбутися слимаків

Навіть найефективніші рослини працюють краще у комплексі з іншими методами захисту.

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Досвідчені городники радять регулярно прибирати бур’яни, не залишати на ділянці дошки, каміння та купи рослинних залишків, під якими вдень ховаються слимаки.

Також бажано поливати грядки вранці, а не ввечері. До ночі поверхня ґрунту встигає трохи підсохнути, що створює менш комфортні умови для пересування молюсків.

Навколо окремих рослин можна розсипати товчену яєчну шкаралупу, грубий пісок, дрібний гравій або спеціальні гранули на основі природних компонентів. Через таку поверхню слимакам значно важче повзти.

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