Посадіть цю рослину і ви забудете про попелицю, білокрилку, плодову міль назважди

Яку рослину потрібно посадити, щоб захиститись

Реклама

Попелиця та інші шкідники можуть завдати значної шкоди садовим і городнім культурам, знищуючи врожай усього за кілька тижнів. У пошуках ефективного та безпечного рішення багато садівників звертаються до перевірених часом методів. Як виявилося, один з найпростіших способів — висадка звичайної, але надзвичайно корисної рослини. Виявляється, щоб захистити рослини від попелиця достатньо посадити таку рослину як пижмо. Ця рослина, яку багато хто вважає бур’яном, є справжнім порятунком для саду та городу.

Пижмо

Пижмо — природна хімія, що відлякує комах

Секрет високої ефективності пижма криється у його хімічному складі. Рослина містить — природні інсектициди, які впливають на нервову систему комах. Саме туйон є ключовим компонентом, що забезпечує інсектицидні властивості. Під час цвітіння та у висушеному вигляді пижмо виділяє сильний камфорний аромат, який є абсолютно непомітним для людини, але створює несприятливе середовище для багатьох шкідників.

Пижмо здатне відлякувати не лише попелицю, а й інших поширених шкідників, таких як білокрилка, плодова міль, колорадський жук та мурахи. При цьому, що особливо важливо для садівників, ця рослина абсолютно безпечна для бджіл та джмелів, які є основними запилювачами і допомагають формувати майбутній урожай.

Реклама

Де краще садити пижмо

Ця невибаглива рослина, що не вимагає родючого ґрунту чи особливого догляду, стає справжнім захисником вашого саду та городу.

Пижмо чудово почувається під прямими сонячними променями, що робить його ідеальним кандидатом для висадки у відкритих місцях. Для створення надійного природного «щита», який відлякує шкідників без використання хімікатів, експерти рекомендують садити пижмо навколо всієї ділянки, щоб створити ефективний бар’єр; поруч із теплицями, щоб захистити ніжні тепличні культури, поряд з рослинами, які є мішенями для шкідників — трояндами, яблунями, сливами, смородиною та аґрусом.

Особливості посадки та догляду пижмо

Пижмо — надзвичайно невибаглива рослина. Вона добре росте на бідних ґрунтах і не вимагає частого поливу, легко переносячи посуху. Це робить її ідеальним кандидатом для висадки на будь-якій ділянці.

Хоча пижмо є ефективним, важливо пам’ятати, що воно швидко розростається, тому його ріст необхідно контролювати. Висаджувати його краще навесні або на початку літа.

Реклама

Крім того, висушені пучки пижма можна розвішувати в коморах, підвалах і теплицях протягом зими, щоб запобігти появі шкідників.

Незважаючи на всі переваги, варто пам’ятати, що пижмо є отруйною рослиною. Його не слід вживати в їжу. Якщо у вашому домі є діти або домашні тварини, потрібно подбати, щоб вони не мали доступу до рослини.

Таким чином, пижмо є простим, економічним та екологічним рішенням для захисту врожаю. Використовуючи його замість хімікатів, садівники можуть забезпечити здоровий та багатий урожай на весь сезон.