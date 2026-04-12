Як позбутися слимаків на городі

Слимаки — одна з найнеприємніших проблем на городі. Вони швидко псують листя, знищують розсаду і можуть звести нанівець усі зусилля городника. Багато хто використовує хімічні засоби, але існує більш простий і безпечний спосіб — посадити рослину, яка просто відлякуватиме цих шкідників.

Яка рослина відлякує слимаків з городу

Однією з найефективніших рослин проти слимаків є шавлія. Її сильний аромат та ефірні олії створюють середовище, яке ці шкідники уникають.

Слимаки орієнтуються на вологість і запахи, тому різкі трав’янисті аромати для них є сигналом небезпеки. Саме тому вони обходять ділянки з шавлією стороною.

Посадіть її по периметру грядок або між овочами — і це стане природним бар’єром для шкідників.

Щоб ефект був максимальним, шавлію варто садити біля ділянок з різними культурами. Найкраще вона працює поруч із:

капустою;

салатом;

полуницею;

огірками.

Також можна зрізати листя і розкладати його між рядками, запах триматиметься дуже довго.

Які ще рослини можна посадити для відлякування слимаків

Для кращого результату шавлію можна поєднувати з іншими рослинами:

чебрець — створює сухе середовище, яке не подобається слимакам;

розмарин — має різкий запах, що відлякує шкідників;

лаванда — допомагає зменшити їхню активність.

Такий «зелений бар’єр» працює значно ефективніше, ніж окремі рослини.

Чому цей метод кращий за хімію