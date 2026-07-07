Як швидко позбутися мишей та щурів / © pexels.com

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Щури та миші можуть завдати чимало клопоту власникам приватних будинків і дач. Вони псують запаси, пошкоджують господарські споруди, підгризають коріння рослин і можуть переносити небезпечні хвороби. Проте існують природні способи зробити подвір’я менш привабливим для гризунів. Одним із найефективніших вважається садіння чорнокореня лікарського — рослини, запах якої миші та щури не люблять.

Чому чорнокорінь відлякує гризунів

Чорнокорінь лікарський здавна використовували як природний засіб для боротьби з мишами та щурами. Рослина містить ефірні олії та біологічно активні речовини з різким специфічним запахом, який людина майже не відчуває, а ось гризуни намагаються уникати таких місць.

Саме тому чорнокорінь часто садять біля сараїв, погребів, комор, теплиць, господарських будівель і вздовж огорожі.

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Де краще посадити рослину, щоб позбутися гризунів

Щоб отримати максимальний ефект, чорнокорінь садять у тих місцях, де найчастіше можуть з’являтися небажані гості. Це можуть бути ділянки біля входу до льоху, поряд із компостною купою, біля курника, господарських приміщень або складів із зерном.

Рослина добре росте на сонячних ділянках і не потребує складного догляду. Після вкорінення вона легко переносить спеку та короткочасну нестачу вологи.

Які ще рослини не люблять миші та щури

Крім чорнокореня, природними репелентами вважають м’яту перцеву, полин, лаванду, пижмо та бузину. Їхній аромат також може відлякувати гризунів, хоча ефективність залежить від кількості рослин і умов вирощування.

Саме тому багато господарів поєднують кілька культур одночасно, створюючи природний бар’єр навколо будинку чи городу.

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Що ще допоможе захистити подвір’я

Одних лише рослин не завжди достатньо. Якщо на ділянці є легкий доступ до їжі, щури й миші можуть однаково з’являтися. Тому важливо регулярно прибирати залишки корму для домашніх тварин, не накопичувати сміття, своєчасно косити бур’яни та зберігати зерно й овочі у щільно закритих ємностях.

Також варто закрити всі щілини у фундаменті, господарських будівлях і льохах, через які гризуни можуть проникнути всередину.

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