Квіти, що цвітуть ранньою весною / © pexels.com

Першоцвіти зовсім не бояться прохолодної погоди ранньої весни, вони досить швидко розростаються, а тому ваша клумба буде мати яскравий вигляд. Садівники радять висаджувати їх групами, щоб композиція була природною і об’ємною.

Мускарі

Це акуратні, невисокі квіти, які зацвітають в той період, коли сад ще лише починає оживати після зими. Вони відрізняються крихітними суцвіттями, чимось схожими на маленькі гіацинти. Квітнуть від квітня до початку травня.

Мускарі невибагливі, можуть рости як на сонці, так і в напівтіні. Легко і швидко розмножуються. Досягають висоти 15-30 см. Особливо ефектний вигляд на масовий клумбах мають сорти «Artist» та «Ocean Magic».

Нарциси

Класичні весняні квіти, які зацвітають одними з перших. Вони можуть мати білий, жовтий, кремовий або двоколірний вигляд. Квітинути починають у квітні і закінчують на початку травня. Але на клумбі можна комбінувати ранні і пізні сорти, щоб подовжити їхнє цвітіння.

Обирайте сонце або напівтінь. Висота рослин досягає 20-45 см. Вони утворюють багаторічні групи, але для кращого вигляду їх рекомендовано садити по 7-15 цибулин в одному місці.

Крокуси (шафран)

Їх можна назвати першими сміливцями весни. Вони часто проростають навіть з-під снігу, чим створюють відчуття початку нового сезону. Квіти можуть мати жовтий, білий, бузковий колір. Починають квітнути в березні.

Найкраще для них підходять сонячні ділянки. Висота рослин 7-15 см. Вони чудово переносять навіть стійкі заморозки.

Підсніжники

Справжній символ ранньої весни. Вони часто з’являються ще тоді, коли лежить сніг, маючи делікатний і ніжний вигляд.

Їм подобається рости під кущами і деревами, в напівтіні. Вони витримують холод і заморозки. Ідеально поєднуються з іншими першоцвітами.

Тюльпани

Вони формують яскравий акцент на клумбі. Існує безліч сортів, які відрізняються зовнішнім виглядом, формою, кольором, а також періодом цвітіння.

Їм підходять добре освітленні ділянки. Висота рослин 20-60 см. Краще висаджувати групами для більш ефектного вигляду саду.

Гіацинти

Ароматні і яскраві ранні квіти, які починають квітнути на початку квітня. Мають багато різних відтінків: білі, рожеві, сині, фіолетові.

Їх потрібно висаджувати в добре дренований ґрунт на сонячних, захищених від вітру ділянках. Висота рослин 20-30 см. Для багаторівневої композиції краще комбінувати з іншими першоцвітами.

Пушкінія

Ніжна рослина, яка проростає з цибулин. Квіти дрібні, зірчасті, світло-блакитного відтінку.

Їй підходить сонячна ділянка або напівтінь. Можна садити під деревами, вздовж доріжок. Чудово поєднується з мускарі, ірисами, нарцисами.