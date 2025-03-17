Посадіть у себе на ділянці ці красиві рослини — забудете про бур'яни назавжди: секрет ефектних клумб

Чи уявляли ви, що деякі рослини та квіти здатні стримувати ріст бур'янів? До того ж, вони мають привабливий вигляд і стануть чудовою окрасою вашої ділянки чи дачі.

На клумбі можна вирощувати багаторічний льон. Коли він розростеться влітку в пишні кущики, то ефективно витіснить бур'яни. Спочатку, поки рослини ще молоді, доведеться проводити прополку, щоб бур'яни не затінювали сіянці. Але з часом можна забути про цю турботу. Льон чудово поєднується з ліліями та цибулинними квітами, що цвітуть навесні, красиво прикриваючи їхнє зів'яле листя.

Ця рослина витривала до посухи та не потребує особливого догляду. Її кущі досягають висоти близько 50 сантиметрів. Льон прекрасно росте і зимує в середній смузі, добре витримує спекотну погоду. Для найкращого декоративного ефекту та рясного цвітіння варто висаджувати його на сонячному місці. Ґрунт повинен бути легким і пухким, без застою води, оскільки надлишок вологи може призвести до загибелі рослин.

Льон висівають насінням, яке можна посадити як на розсаду, так і безпосередньо у відкритий ґрунт. Насіння розподіляють поверхнево по вологому ґрунту, і воно швидко проростає за температури +20°C. Можна також сіяти його під зиму. Важливо не густо висівати насіння, адже це може призвести до того, що рослини будуть слабкими. Льон виглядає дуже ніжно на будь-якій клумбі і добре поєднується з ромашками, волошками, календулою, аквілегією та іншими квітами. Цвіте він від червня до липня, а при регулярному видаленні сухих квіток можна подовжити його цвітіння.

Ще одна чудова квітка для боротьби з бур'янами — ешольція. Вона не потребує багато уваги і витримує посуху. Її розрослі кущики ефективно пригнічують бур'яни. Ешольція цвіте без перерви протягом усього літа. Рослина досягає висоти від 20 до 40 сантиметрів, залежно від сорту. Квітки можуть бути як звичайної форми, так і махровими. Цвітіння триває з червня до перших морозів.

Насіння ешольції висівають безпосередньо в ґрунт у травні-червні на постійне місце. Його потрібно розкладати поверхнево на вологу землю. Для кращого проростання можна попередньо стратифікувати насіння, поклавши його у вологі ватні диски і залишивши в холодильнику на тиждень. Через місяць після появи сходів рослини починають цвісти.

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