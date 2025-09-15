Які огірки можна посадити у вересні / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Не думайте, що сезон свіжих запашних огірочків закінчується разом із літом, бо це зовсім не так. Насправді якщо правильно підібрати сорти й подбати про грядки, то вже в жовтні можна ласувати свіжими та соковитими огірочками. Секрет дуже простий: треба вибрати ультраскоростиглі гібриди та створити для них комфортні умови для зростання і плодоношення.

Три сорти огірків, які варто посіяти у вересні: отримаєте урожай вже через місяць

«Міраж F1». Ультраранній самозапильний гібрид, який формує перші плоди вже через 35 днів після проростків. Огірки виростають невеликими, щільними й дуже хрумкими. Ідеально підходять як для салатів, так і для маринування.

«Зятьок F1». Один з найпопулярніших ранньостиглих сортів, який починає плодоносити вже через 40 днів. Має короткі, соковиті плоди з ніжною шкіркою без гіркоти. Добре переносить коливання температур, що особливо важливо за вересневого садіння.

«Клавдія F1». Ранній гібрид, стійкий до захворювань і перепадів температур. Перший урожай можна збирати вже на 38 день. Огірочки виростають рівненькими, мають циліндричну форму, плоди із приємним ароматом і ніжним смаком.

Як доглядати за огірками у вересні, щоб плодоносили до самих заморозків