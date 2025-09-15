ТСН у соціальних мережах

Посадіть у вересні — в жовтні смакуватимете запашними огірочками: плодоноситимуть до самих морозів

Якщо вибрати ці сорти огірків, правильно доглядати за грядкою — урожай смачних і хрумких плодів збиратимете до глибокої осені.

Які огірки можна посадити у вересні

Які огірки можна посадити у вересні / © Фото з відкритих джерел

Не думайте, що сезон свіжих запашних огірочків закінчується разом із літом, бо це зовсім не так. Насправді якщо правильно підібрати сорти й подбати про грядки, то вже в жовтні можна ласувати свіжими та соковитими огірочками. Секрет дуже простий: треба вибрати ультраскоростиглі гібриди та створити для них комфортні умови для зростання і плодоношення.

Три сорти огірків, які варто посіяти у вересні: отримаєте урожай вже через місяць

  • «Міраж F1». Ультраранній самозапильний гібрид, який формує перші плоди вже через 35 днів після проростків. Огірки виростають невеликими, щільними й дуже хрумкими. Ідеально підходять як для салатів, так і для маринування.

  • «Зятьок F1». Один з найпопулярніших ранньостиглих сортів, який починає плодоносити вже через 40 днів. Має короткі, соковиті плоди з ніжною шкіркою без гіркоти. Добре переносить коливання температур, що особливо важливо за вересневого садіння.

  • «Клавдія F1». Ранній гібрид, стійкий до захворювань і перепадів температур. Перший урожай можна збирати вже на 38 день. Огірочки виростають рівненькими, мають циліндричну форму, плоди із приємним ароматом і ніжним смаком.

Як доглядати за огірками у вересні, щоб плодоносили до самих заморозків

  • Теплий ґрунт. Перед садінням варто замульчувати грядку перегноєм або компостом. Це допоможе утримати тепло й вологу всередині ґрунту.

  • Мінітепличка або плівка. У вересні ночі вже прохолодні, тому над грядкою краще зробити дуги й накрити їх агроволокном чи плівкою. Це захистить огірки від різких перепадів температур і заморозків.

  • Поливання. Огірки потребують регулярного зволоження. У вересні поливати варто теплою водою ввечері, щоб рослини краще розвивалися.

  • Підживлення. Раз на тиждень огірки можна підживити розчином коров’яку або комплексним добривом із калієм і фосфором — це стимулює швидке утворення плодів.

  • Збір урожаю. Збирайте огірки через день — це стимулюватиме утворення нових зав’язей і подовжить плодоношення.

