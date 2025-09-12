ТСН у соціальних мережах

Посадіть восени у пристовбурні кола фруктових дерев ці квіти — і забудете про хвороби та шкідників

Досвідчені садівники знають, що іноді замість хімічних засобів для захисту саду достатньо правильно підібрати рослини-сусіди.

Які квіти захищають сад від хвороб та шкідників

Які квіти захищають сад від хвороб та шкідників / © Credits

Осінь — це ідеальний час, щоб висадити під фруктові дерева квіти, які навесні почнуть активно діяти, відлякуючи шкідників і патогенні мікроорганізми від вашого саду.

Які квіти варто посадити під фруктові дерева восени

  • Календула (нагідки). Її яскраві помаранчеві квіти не лише прикрашатимуть сад, а й відлякуватимуть попелицю, нематод і навіть деяких ґрунтових шкідників. Календула також знезаражує ґрунт і зменшує ризик грибкових захворювань.

  • Настурція. Ця рослина працює як пастка, адже більшість шкідників, включно з попелицею та білокрилкою, обирають настурцію, а не дерево. Тож фруктові дерева залишаються неушкодженими.

  • Лаванда. Її аромат не подобається молі, мурахам і плодожеркам. Лаванда також приваблює бджіл і джмелів, які запилюватимуть ваш сад.

  • Ромашка лікарська діє як природний антисептик, вона знезаражує ґрунт і захищає коріння фруктових дерев від грибкових хвороб.

  • Чорнобривці. Це справжні санітари саду. Вони знищують нематод у ґрунті, відлякують колорадського жука, попелицю та білокрилку.

  • Космея. Її ніжний аромат неприємний для тлі та кліщів. До того ж, вона легко проростає навіть у бідному ґрунті.

Чому варто садити квіти під фруктові дерева саме восени

  • Вони встигають укорінитися до зими.

  • Навесні починають рости одночасно з пробудженням дерев.

  • Сад отримує природний захист від хвороб та шкідників без хімії.

