Сорти картоплі для лінивих / © unsplash.com

Можливо, вони не стануть рекордсменами за смаком, але зате це найнадійніші варіанти. Особливо це важливо, якщо умови вирощування складні: тоді пріоритетом стає не смак, а витривалість і стійкість культури, адже головне — довести її до збору врожаю і отримати якісні плоди.

Такі сорти існують у великій кількості, адже картопля вирощується повсюдно, і селекційних варіантів безліч — навіть тих, про які в Україні мало хто знає. Щоб зібрати хороший урожай, слід особливу увагу приділити раннім сортам: вони дозрівають швидше, а отже, ризик втрати врожаю зменшується до мінімуму.

Одним із таких сортів є Імпала. Його овальні бульби з ніжною світлою жовтою м’якоттю ідеально підходять для пюре та запікання. Крім того, сорт стійкий до парші та нематод, що робить його справжньою знахідкою для складних умов.

Ще один перевірений варіант — Успіх. Цей сорт користується популярністю серед мільйонів городників, особливо початківців. Бульби округлі, білі, вагою 100–130 г, із щільною білою м’якоттю. Вони не дрібніють, не тріскаються і дають стабільний урожай навіть при мінімальному догляді. Ідеально підходить для варіння, супів та домашніх чіпсів, а також демонструє гарну витривалість навіть у посуху.

І нарешті, Розара — ранній і надзвичайно надійний сорт. Бульби великі, подовжені, з рожевою шкіркою, а рослина стійка до хвороб та механічних пошкоджень. Його можна сміливо використовувати як для пюре, так і для смаження.

Обираючи ці сорти, ви майже напевно забезпечуєте себе стабільним урожаєм високої якості, навіть якщо умови вирощування далекі від ідеальних.