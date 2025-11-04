Часник / © unsplash.com

На ділянці, де ріс часник, виснажується ґрунт. Ба більше, земля може накопичувати збудників певних хвороб. Це призводить до слабкого врожаю або його загибелі. Важливо знати, які культури не варто садити на ділянці після часнику.

Які культури можуть погано рости після часнику, а які краще посадити на його місце — розповіли експерти YouTube-каналу ”Ваша грядка”.

За словами експертів, після того, як ви зібрали часник, знову садити його на цій ділянці не варто. Треба робити паузу щонайменше у 3–4 роки для садіння озимого або ярого часнику.

Окрім того, там краще не садити цибулю і навіть лілейні квіти.

Найкращими варіантами будуть такі овочі: кабачок, гарбуз, огірок, квасоля, нут, горох, томати, баклажани, капуста, редька, а також салат. Ідеально ростимуть після часнику і хрестоцвіті — цвітна капуста, броколі, рукола, брюсельську, біла й червона капуста.

