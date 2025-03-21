Поширена помилка, яку роблять 90% людей під час замочування хліба для котлет: перевірте себе

Все залежить від того, наскільки свіжий хліб. Економні господині не замочують свіжий хліб, а переробляють його через м’ясорубку, щоб не витрачати продукт даремно і не викидати скоринки. Однак це поширена помилка.

Якщо пропустити свіжий хліб разом із м’ясом та цибулею через м’ясорубку, він вбере сік з м’яса та цибулі, стане вологим, а скоринки розм’якшуються і в фарші їх уже не буде помітно.

А ось сухий хліб потрібно попередньо замочити. Скоринка в такому разі не розмокає рівномірно, а залишається шматочками. Тому багато хто використовує лише м’якуш черствого хліба для котлет — і це правильно.

Щоб котлети були ніжними, м’якими, соковитими та пишними, до фаршу додають тільки м’якуш хліба, а скоринки не потрібні. Якщо до фаршу потрапить суха скоринка, котлети під час смаження можуть розвалитися.

А рештки скоринки черствого хліба можна подрібнити в блендері і отримати панірувальні сухарі, в яких можна обваляти ті ж самі котлети. Так вам не доведеться викидати продукт.

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