"Пошкодували лише, що не переїхали раніше": українці розповіли, чому покинули Польщу і щасливі (фото)

Українська пара розповіла, чому покинула Польщу і оселилася в Італії

Українська пара поділилася історією свого переїзду з Польщі до Італії, де їм вдалося придбати власне житло на півдні країни.

Про причини такого рішення розповіла українка на ім’я Тетяна у своєму Instagram.

«Насправді, я дуже вдячна Польщі, коли ми заїхали з України туди рік тому, були такі розгублені, вперше закордоном і нам траплялись лише хороші люди на цьому шляху. Але настав час рухатись далі і пробувати щось нове», — написала дівчина.

За словами Тетяни, життя в Польщі з часом перестало влаштовувати їх одразу з кількох причин.

Тетяна з України поділилася в Instagram, чому залишили Польщу Фото скрин відео dr.tanny

Першим фактором став клімат

«У Польщі вже о третій годині дня темно, а повітря настільки забруднене, що інколи страшно навіть провітрити квартиру», — зазначила Тетяна.

Натомість в Італії, за її словами, майже завжди сонячно, поруч гори та море, а загальна атмосфера сприяє спокійному життю.

Другою причиною стало подорожчання оренди житла

«Ціни на оренду в Польщі стали просто космічними. За вартість маленької квартири у Варшаві ми змогли купити власний будинок в Італії. Тепер ми вкладаємо гроші у своє майбутнє, а не платимо за чуже житло», — розповіла українка.

Тетяна з України поділилася в Instagram, чому вони залишили Польщу та купили будинок на півдні Італії Фото скрин відео dr.tanny

Третім важливим моментом вона назвала ставлення до українців

«Через новини мені стало некомфортно говорити українською мовою на вулиці. Постійно відчуваєш напругу. В Італії ж усе навпаки — люди доброзичливі, готові допомогти навіть тоді, коли ви не розумієте одне одного», — поділилася Тетяна.

Українка підсумувала, що найбільше вони шкодують лише про одне — що не наважилися на переїзд раніше.

Під відео користувачі соцмереж активно обговорюють досвід життя в різних країнах. Вони поділилися своїми як позитивними враженнями від Італії, так і застереженнями щодо складнощів із роботою, економікою та безпекою.

«Мінусів особисто для мене в Італії більше: бюрократія, все повільно, кум брат сват, незрозуміло/дороги в поганому стані/громадський транспорт ніякий/зп маленькі/ціни як і всюди, а то і вище/немає центрального опалення в хатах, вологість, пліснява, сміття повсюди. Плюси: море, погода, вайб релаксу і чілу.»

«Вітаю вас, правда не від всього серця.»

«Але ж будинок не в Римі чи Мілані купили! А в селі якомусь де не буде не роботи ні інфраструктури.»

«Втекли з України!) Втекли з Польщі!)»

«Після 9-ти років в Польщі, переїхав жити в Італію (вже тут майже 2 р) і ще жодного разу не пошкодував про свій вибір!»

«Переїхали з Польщі до Португалії. Не пошкодували жодного разу, морально псилогічний клімат в 10 разів краще за Польщу.»

Нагадаємо, раніше українці здивували покупкою житла в Італії. Блогерка розповіла, що замість того, аби роками збирати на перший внесок або брати кабальну іпотеку на 30 років, вони вирішили ризикнути і обрали будинок вартістю всього 18 тис. євро.