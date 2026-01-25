- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 711
- Час на прочитання
- 3 хв
"Пошкодували лише, що не переїхали раніше": українці розповіли, чому покинули Польщу і щасливі (фото)
Українці пояснили, чому залишили Польщу та оселилися в Італії.
Українська пара поділилася історією свого переїзду з Польщі до Італії, де їм вдалося придбати власне житло на півдні країни.
Про причини такого рішення розповіла українка на ім’я Тетяна у своєму Instagram.
«Насправді, я дуже вдячна Польщі, коли ми заїхали з України туди рік тому, були такі розгублені, вперше закордоном і нам траплялись лише хороші люди на цьому шляху. Але настав час рухатись далі і пробувати щось нове», — написала дівчина.
За словами Тетяни, життя в Польщі з часом перестало влаштовувати їх одразу з кількох причин.
Першим фактором став клімат
«У Польщі вже о третій годині дня темно, а повітря настільки забруднене, що інколи страшно навіть провітрити квартиру», — зазначила Тетяна.
Натомість в Італії, за її словами, майже завжди сонячно, поруч гори та море, а загальна атмосфера сприяє спокійному життю.
Другою причиною стало подорожчання оренди житла
«Ціни на оренду в Польщі стали просто космічними. За вартість маленької квартири у Варшаві ми змогли купити власний будинок в Італії. Тепер ми вкладаємо гроші у своє майбутнє, а не платимо за чуже житло», — розповіла українка.
Третім важливим моментом вона назвала ставлення до українців
«Через новини мені стало некомфортно говорити українською мовою на вулиці. Постійно відчуваєш напругу. В Італії ж усе навпаки — люди доброзичливі, готові допомогти навіть тоді, коли ви не розумієте одне одного», — поділилася Тетяна.
Українка підсумувала, що найбільше вони шкодують лише про одне — що не наважилися на переїзд раніше.
Під відео користувачі соцмереж активно обговорюють досвід життя в різних країнах. Вони поділилися своїми як позитивними враженнями від Італії, так і застереженнями щодо складнощів із роботою, економікою та безпекою.
«Мінусів особисто для мене в Італії більше: бюрократія, все повільно, кум брат сват, незрозуміло/дороги в поганому стані/громадський транспорт ніякий/зп маленькі/ціни як і всюди, а то і вище/немає центрального опалення в хатах, вологість, пліснява, сміття повсюди. Плюси: море, погода, вайб релаксу і чілу.»
«Вітаю вас, правда не від всього серця.»
«Але ж будинок не в Римі чи Мілані купили! А в селі якомусь де не буде не роботи ні інфраструктури.»
«Втекли з України!) Втекли з Польщі!)»
«Після 9-ти років в Польщі, переїхав жити в Італію (вже тут майже 2 р) і ще жодного разу не пошкодував про свій вибір!»
«Переїхали з Польщі до Португалії. Не пошкодували жодного разу, морально псилогічний клімат в 10 разів краще за Польщу.»
Нагадаємо, раніше українці здивували покупкою житла в Італії. Блогерка розповіла, що замість того, аби роками збирати на перший внесок або брати кабальну іпотеку на 30 років, вони вирішили ризикнути і обрали будинок вартістю всього 18 тис. євро.