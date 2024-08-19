Після збирання часнику всі городники переймаються важливим запитанням: як його зберігати, щоб він не зіпсувався до наступного врожаю.

Часник – один з найпопулярніших інгредієнтів кулінарних шедеврів кожної української господині. Тому ті господарі, які мають городи, обов’язково висаджують грядку цього смачного й дуже корисного овоча. Однак зберегти часник до наступного врожаю вдається не всім – він починає швидко псуватися і сохнути. Та досвідчені господині знають секрет тривалого зберігання цього безцінного овоча і радо ним поділилися. Розповідаємо, який копійчаний продукт допоможе зберегти часник аж до наступного літа.

Як підготувати часник до тривалого зберігання

Після збирання часнику виникає запитання, як його краще зберігати. Оскільки свіжий овоч має вологу оболонку, яка швидко псується і пліснявіє, починають гнити всі зубчики головки. Найголовнішим етапом у підготовці до тривалого зберігання часнику буде сушіння. Так, ця процедура займає деякий час, але саме завдяки їй часник зберігатиметься цілий рік, не псуватиметься та не втрачатиме своїх смакових і корисних властивостей.

Як правильно сушити часник після збирання

Найкраще покласти головки коренеплоду в добре провітрюваному сухому місці, куди не потраплятимуть прямі промені сонця і дощ. Для кращого просушування головки треба добре відчистити від землі та підвісити. Орієнтовно після двох тижнів сушіння часник буде готовий до зберігання.

Для тривалого зберігання часнику варто знайти сухе й добре провітрюване місце. Коренеплід чудово зберігатиметься у відкритих ємностях за кімнатної температури. Це можуть бути дерев’яні кошики або картонні коробки.

Не варто зберігати часник у погребі чи холодильнику, там він швидко почне проростати.

Чим посипати часник, щоб він довше зберігався: корисний лайфгак

Кмітливі господарі поділилися лайфгаком, який допоможе зберегти часник до наступного врожаю. Головки варто пересипати борошном. У такий спосіб можна прибрати надлишок вологи і зберегти його свіжість до наступного сезону. Перш ніж складати часник до кошиків чи коробок, пересипте його звичайним борошном у невеликій кількості.

Також можна зберігати часник у підвішеному вигляді, сплетеним у коси чи букети. Таким чином між головками добре проходитиме повітря, що збереже їх від цвілі та гниття.

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