Посів буряка під зиму: коли та як садити, плюси та мінуси такого способу

Посів буряка під зиму

Подібно до цибулі, часнику та моркви, червоний буряк також можна сіяти під зиму.

Цей метод є менш поширеним серед городників через певні ризики, але він пропонує значні переваги, дозволяючи отримати ранній та соковитий урожай вже на початку липня. Досвідчені городники розповіли, чи варто ризикувати та садити бурячок на зиму.

Плюси та мінуси підзимового посіву буряка

Підзимовий посів має низку позитивних сторін для городника. насамперед, це можливість отримати соковитий буряк для літнього використання на початку липня.

Сходи від підзимового посіву краще переносять весняні похолодання, а сам урожай зазвичай виходить більш здоровим та рясним.

Цей метод також забезпечує значну економію часу на весняні роботи, і звільнену ділянку можна використати для повторного посіву інших культур.

Однак, існують і значні ризики, пов’язані передусім із погодними умовами. Найскладніше — вгадати погоду, адже посів проводять лише тоді, коли ґрунт добре промерзне (температура ґрунту має бути від −4 до −5∘c). Якщо не вгадати з температурою і настане потепління (від +4 до +5∘c), насіння може прорости та загинути.

Крім того, неправильний вибір сорту може призвести до стрілкування рослин, а ранні сходи можуть загинути в разі холодної весни або якщо ділянку затопить талий сніг.

Які сорти найкраще підходять для посіву під зиму, вибираємо місце для посіву

Щоб уникнути стрілкування, для підзимового посіву необхідно обирати спеціальні холодостійкі сорти раннього терміну дозрівання, які не схильні до стрілкування. Серед сортів фахівці рекомендують бордо, отаман, монокль, кадет, підзимовий та інші.

При виборі місця для грядки варто пам’ятати, що буряк ні в якому разі не росте в тіні.

Урожай також сильно залежить від сівозміни: буряк дає гарні урожаї після цибулі, картоплі, помідорів та огірків, але його не можна садити після капусти, моркви та після самого буряка.

Буряк, як і більшість культур, потребує родючого ґрунту. Він не росте на кислих ґрунтах, тому при кислій чи слабокислій реакції ґрунту необхідно його розкислити, внісши вапно (за півтора місяці до посіву), або використовуючи перед посівом деревний попіл чи доломітове борошно.

Коли сіяти буряк

Терміни посіву залежать від регіону, у центральній частині України буряк зазвичай сіють наприкінці листопада або навіть у грудні.

Головна умова: температура ґрунту повинна бути від −2 до −5∘c, а денна температура повітря не повинна перевищувати 2∘c тепла.

Як підготувати ділянку для посіву

Знаючи, що посів проводиться у промерзлий ґрунт, грядку та всі необхідні матеріали готують заздалегідь. Борозенки глибиною 3−4см з відстанню між ними 25 см роблять заздалегідь і ущільнюють.

Також необхідно заготовити сухий ґрунт, перегній, пісок (якщо ґрунт важкий) та попіл/доломітове борошно (для розкислення), зберігаючи їх у теплому місці, наприклад, у сараї.

На дно борозенки рекомендується насипати попіл (як розкислювач, джерело калію та фосфору) і не менше 1см піску (як розпушувач, що запобігає застою води).

Як посіяти буряк під зиму

Як тільки ґрунт достатньо промерзне, приступають до посіву. насіння буряка використовують сухим, не проводячи знезаражування чи пророщування.

Насіння сіють на відстані 3−4 см одне від одного, присипають сумішшю із сухого ґрунту, піску та перепрілого компосту, а потім утрамбовують. Поливати грядку після посіву суворо заборонено.

Після посіву грядку обов’язково мульчують перепрілим компостом, перегноєм, соломою чи опалим листям шаром близько 3−4см. Солому та листя потрібно прикрити гіллям (наприклад, ялиновим) для захисту від вітру та снігозатримання.

Навесні, коли ґрунт прогріється, мульчу прибирають.

Оскільки ніжні листочки буряка можуть постраждати від поворотних заморозків, грядку необхідно вкрити, встановивши дуги та натягнувши агроволокно або плівку.

Таким чином, своєчасний посів та дотримання всіх агротехнічних умов забезпечать ранній, соковитий та рясний урожай червоного буряка.