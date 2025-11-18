Посів моркви під зиму: секрети щедрого врожаю від досвідчених городників

Посів моркви під зиму

Середина листопада — час для городників, що живуть у центральній частині України, задуматися про підзимовий посів моркви та червоного буряка.

Такий посів дозволяє зібрати перший соковитий та вітамінний урожай набагато раніше, вже у червні місяці. Весною залишається лише спостерігати за сходами, проріжувати їх та проводити підживлення.

Однак, багато хто стикається з проблемою стрілкування коренеплодів, через що врожай втрачається. Досвідчені городники діляться своїми секретами, як уникнути цього і отримати гарантований урожай.

Час посіву: орієнтуємося на погоду

Найважливішим є своєчасний посів. Моркву варто сіяти лише тоді, коли температура повітря вдень опуститься приблизно до 2−3∘С, а нічна температура стане мінусовою, і ґрунт злегка примерзне.

Дуже важливо не посіяти насіння раніше, оскільки воно може прорости, і сходи загинуть за подальших морозів. Також необхідно переконатися за прогнозом погоди, що найближчими днями не очікується тривалого потепління, адже це може спровокувати передчасне проростання.

Вибір місця та підготовка ґрунту

Велике значення мають вибір місця та якість ґрунту.

Хорошими попередниками для моркви є цибуля, картопля та капуста, а сіяти моркву після моркви можна лише на четвертий-п’ятий рік. Морква та буряк не люблять кислий, слабокислий та важкий, тугий ґрунт, найкраще вони ростуть на супіщаних, розпушених ґрунтах.

Для розкислення ґрунту використовують вапно (яке вносять заздалегідь), доломітове борошно чи попіл.

Для розпушення важкого ґрунту додають пісок або торф.

Для забезпечення родючості морква потребує внесення перегною або перепрілого компосту (відро на квадратний метр), а також суперфосфату та калійного добрива.

Бажано обирати грядку на невеликому підвищенні, що забезпечить краще прогрівання сонцем і швидше пробудження насіння навесні.

Для відлякування цибулевої та морквяної мухи можна посіяти моркву між рядками цибулі.

Технологія підзимового посіву

Грядку готують заздалегідь до настання морозів, оскільки посів проводиться у вже примерзлу землю.

Глибина борозенок залежить від ґрунту: 1,5−2 см для щільного ґрунту та 3−4 см для легких супіщаних ґрунтів.

Дно борозенки обов’язково ущільнюють, а ширина між рядками має бути не менше 25−30 см.

Насіння сіють сухим і використовують його на 25−50% більше, ніж зазвичай, з огляду на ризик стрілкування.

Насіння присипають заздалегідь заготовленим сухим ґрунтом (можна змішати з торфом або піском) шаром не більше 1−2 см і ущільнюють. Зверху рядочки покривають шаром мульчі (3−4 см) з перепрілого компосту, перегною або торфу. Солома чи опале листя також підійдуть, але їх варто притиснути гіллям, щоб не розніс вітер.

В жодному разі не поливати грядки після посіву, щоб не стимулювати передчасне проростання насіння. Полити можна лише навесні, якщо вона буде сухою.

Якщо після підготовки грядки випав сніг, його розгортають, промітають рядочки, сіють насіння і присипають сухою землею, а потім мульчують. Сніг також можна додатково насипати на грядку.

Навесні для швидшого сходження та захисту від повторних заморозків, грядку можна накрити плівкою або агроволокном на дугах.

Вибір сортів та сприятливі дні для посіву моркви

Для посіву під зиму підходять любі сорти моркви, але головне, щоб на упаковці було вказано, що сорт «висівають рано навесні та під зиму». серед рекомендованих сортів — королева осені, нанська, шантане, незрівнянна, абако, монтана, курода та вітамінна.

Середньостиглі та пізні сорти вважаються більш надійними, оскільки вони менш чутливі до можливих весняних заморозків.

Згідно з посівним календарем, найкращими днями для посіву коренеплодів у листопаді є друга половина 15,16,17 (спадний місяць у Терезах), а також 18,19 (спадний Місяць у скорпіоні). у грудні це 7,8 (спадний місяць у Раці), 13,14,15 (спадний місяць у Терезах) та 16,17 (спадний місяць у Скорпіоні). Посіяні цими днями коренеплоди розвивають гарну кореневу систему і дають рясний урожай, але пам’ятайте, що найважливіше — погода та агротехнічні умови посіву.

Якщо висіяти моркву своєчасно, дотримуючись цих параметрів, то можна очікувати щедрий та ранній урожай.