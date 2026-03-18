Висівання перцю та баклажанів у березні: як отримати сходи за 5 днів

Як сіяти перець, баклажани на розсаду

Як стверджують фахівці, середина березня вважається найкращою порою для висівання солодкого перцю та баклажанів. Оскільки від моменту закладання насіння до висаджування у відкритий ґрунт має минути від 60 до 70 днів, березневе висівання дозволяє отримати міцну розсаду якраз до кінця травня. Хоча для отримання надраннього врожаю деякі сорти можна сіяти раніше, основний масив культур для відкритого ґрунту закладається саме зараз.

В чому найкраще вирощувати розсаду

Найкращі результати демонструє касетний спосіб вирощування. Використання касет забезпечує кожній насінині оптимальний простір — об’єму комірки цілком достатньо, щоб коренева система повністю її заповнила. Це дозволяє надалі безболісно вилучати розсаду для пересаджування у великі горщики або безпосередньо в землю.

Щодо підготовки насіння, то фахівці радять відмовитися від замочування. Сучасне насіння від виробників уже оброблене від хвороб та насичене мікроелементами, а замочування дає виграш лише у два дні, створюючи водночас багато зайвого клопоту з розчинами та просушуванням.

Технологія висівання та ідеальний ґрунт

Для отримання дружних сходів критично важливою є глибина закладання насіння, яка має становити рівно 0,6 сантиметра.

Ґрунт для висівання повинен бути надзвичайно пухким, вологоємним та добре пропускати повітря, щоб забезпечити аерацію коренів без ризику заболочування.

Після того, як насіння розкладене по комірках, його ретельно присипають землею та рясно поливають.

Важливо, щоб кожна насінина опинилася у вологому середовищі, після чого касети обов’язково накривають поліетиленовою плівкою для збереження стабільного мікроклімату.

Головний секрет: як отримати сходи за 5 днів

Швидкість появи перших паростків безпосередньо залежить від температури, яку ви підтримуєте в приміщенні. Щоб побачити сходи вже на 5-й день, необхідно забезпечити стабільні 25 градусів тепла як удень, так і вночі.

Існує чітка закономірність — кожен градус зниження температури додає один день до терміну очікування. Так, за 24 градусів сходи з’являться на 6-й день, за 23 градусів — на 7-й, а за 22 градусів — лише на 8-й день. Температура 22 градуси вважається мінімально допустимим порогом для успішного проростання.

Догляд після появи перших паростків

Оскільки більшість рослин проростає у нічний час, важливо проводити моніторинг посівів двічі на день — щоранку та щовечора.

Щойно з’являються перші «петельки», плівку необхідно негайно зняти, а касети перенести на світло. Це завадить розсаді витягнутися та дозволить їй сформувати міцне стебло.

Такий системний підхід, перевірений роками, гарантує отримання якісних рослин та багатого врожаю овочів майбутнього сезону.