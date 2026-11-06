Посів петрушки та кропу під зиму: як і коли потрібно це робити для раннього врожаю

Посів петрушки та кропу під зиму

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Озимий посів пряної зелені — це чудовий спосіб отримати міцні, загартовані сходження петрушки та кропу на кілька тижнів раніше, ніж за звичайної весняної посадки. Завдяки природній стратифікації насіння адаптується до умов і дає дружній урожай одразу після сходу снігу.

Чому варто обирати підзимовий посів петрушки та кропу

Головна перевага осінньої посадки полягає у тому, що насіння проходить природне загартовування холодом і вологою. Для кропу та петрушки це особливо важливо, оскільки їхнє насіння містить ефірні олії, що затримують проростання. Осінньо-зимові умови поступово розм’якшують тверду оболонку, завдяки чому навесні з’являються здорові, стійкі до хвороб та ранніх заморозків паростки.

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Оптимальні терміни та правила посіву рослин

Успіх озимої кампанії напряму залежить від правильного вибору часу.

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Посіви проводять пізно восени — зазвичай у кінці жовтня або на початку листопада, коли встановлюється стабільна холодна погода, а температура ґрунту знижується до +2…+4 °C.

Категорично не можна поспішати й сіяти під час ранніх жовтневих відлиг. Якщо насіння проросте до настання морозів, ніжні сіянці неминуче загигнуть. Земля під час посіву вже має бути злегка підмороженою.

Підготовка ділянки та технологія вирощування петрушки иа кропу

Місце для грядки обирають сонячне, захищене від холодних вітрів і таке, де навесні не застоюється талі води.

Грядку готують заздалегідь, поки ґрунт м’який. У землі роблять борозенки глибиною близько 1,5–2 см (для петрушки глибина може сягати до 3–4 см з урахуванням осідання ґрунту).

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Норму висіву збільшують на 30–50% порівняно з весною, оскільки частина насіння може не перенести зиму. Насіння висівають виключно сухим — замочувати його перед зимою заборонено.

Зверху насіння засипають заздалегідь заготованим і збереженим у сухому місці незмерзлим ґрунтом, торфом або перегноєм. Потім поверхню корисно злегка замульчувати, щоб осінні дощі чи вітри не вимили насіння. Полювати грядку після посіву не потрібно.

Догляд навесні

Щойно навесні зійде сніг і прогріється повітря, загартоване насіння дружно рушить у ріст. У цей період проводять легке розпушування ґрунту для забезпечення аерації коріння та за необхідності проріджують занадто густі сходи, щоб зелень розвивалася сильною та пишною.

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