Посійте огірки в ці дні – і зберете потрійний урожай: місячний календар на квітень 2024

Щоб розсада огірків була міцною, не було пустоцвітів, краще сіяти насіння саме в такі дні.

Аби зібрати великий урожай городини, треба докласти неабияких зусиль, про це знає кожен господар. А щоб робота не була марною, варто сіяти овочі у правильні дні, так можна збільшити урожай у кілька разів. Розповідаємо, коли найкраще посіяти огірки, щоб розсада була міцною, а урожай – багатим.

Навіщо дотримуватися місячних циклів при висіванні овочів

Наші предки, які не мали інтернету, телебачення чи друкованих календарів, дотримувалися природних циклів. Тому завжди мали великий урожай зі свого городу. Ці спостереження, досвід і знання дійшли до нас у вигляді місячного календаря, яким користуються всі досвідчені городники.

Чому місячний календар такий важливий для посіву? Відомо, що саме супутник нашої планети має найбільший вплив на її магнітне поле. Наші предки спостерігаючи за небесним тілом, дійшли висновків, що рослини також реагують на фази Місяця. Що підтверджують сучасні науковці і їх багаторічні дослідження.

Коли найкраще сіяти огірки у відкритий ґрунт

Згідно місячного календаря на 2024 рік, найкращими датами для посіву огірків у квітні є 12, 13, 18, 19, 20 та 21 числа місяця. Ці дні відповідають місячним фазам, які є найсприятливішими для росту культури, що дозволить підвищити урожай у кілька разів.

Науковці довели, що саме у сприятливі дні за місячним календарем рослини поглинають більше вологи та корисних речовин. Тому ростуть міцними, не дають пустоцвітів, гарно родять. Окрім того, така розсада буде більш стійкою до різноманітних хвороб і несприятливих погодних умов.

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