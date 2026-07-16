В які дні липня сіяти огірки

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Липень ще не означає завершення сезону для городників. Навпаки, саме в середині літа багато хто проводить повторне сіяння огірків, щоб подовжити плодоношення до осені. Якщо правильно вибрати терміни, сорт і забезпечити рослинам належний догляд, уже у вересні можна збирати свіжі, соковиті та хрумкі плоди.

Коли найкраще сіяти огірки у липні

Досвідчені городники радять сіяти насіння приблизно до 25 липня. У південних областях висівання можна проводити навіть до кінця місяця, тоді як у північних регіонах краще не затягувати, щоб рослини встигли сформувати врожай до похолодання.

Найважливіше — температура ґрунту. Вона має бути не нижчою за +18 °C. У добре прогрітій землі насіння швидко проростає, а молоді рослини активно розвиваються.

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Які сорти огірків вибрати

Для липневого висівання найкраще підходять ранньостиглі та ультраранні гібриди, які починають плодоносити вже через 35 днів після появи сходів.

Також варто звернути увагу на самозапильні сорти. Вони добре зав’язують плоди навіть за нестабільної погоди та меншої активності комах.

Щоб огірки швидко рушили в зростання, ділянку потрібно підготувати заздалегідь. Ґрунт перекопують, очищають від бур’янів і збагачують перегноєм або добре перепрілим компостом. Якщо земля важка, варто додати трохи піску, щоб вона стала більш пухкою та краще пропускала воду.

Перед висіванням огірків грядку рясно поливають теплою водою.

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Як сіяти огірки у липні: правила догляду

Насіння висівають на глибину приблизно до 3 сантиметрів. Між рослинами залишають 40 сантиметрів, а між рядами — близько 60-70. Після сіяння землю бажано замульчувати скошеною травою, соломою або перегноєм. Це допоможе довше утримувати вологу та захистить коріння від перегрівання. У спекотну погоду огірки потребують регулярного поливу. Поливати їх варто лише теплою, відстояною водою у вечірні або ранкові години. Після появи 3 справжніх листків рослини можна підживити органічними добривами або комплексними мінеральними сумішами з підвищеним вмістом калію та фосфору. Саме ці елементи сприяють активному цвітінню та формуванню великої кількості зав’язей. Не менш важливо регулярно збирати достиглі плоди. Чим частіше знімають огірки, тим активніше рослина утворює нові зав’язі.

Як захистити огірки від спеки

Липнева спека може пригальмувати зростання молодих сходів. Щоб цього не сталося, у найспекотніші години грядки можна тимчасово притіняти легким агроволокном або сіткою.

Також допоможе шар мульчі, який зменшує випаровування води та підтримує стабільну температуру ґрунту.

За сприятливих умов перші огірки можна збирати вже наприкінці серпня. Основне плодоношення припадає на вересень, коли спека спадає, а нічна прохолода сприяє формуванню щільних, соковитих і ароматних плодів.

Якщо осінь буде теплою, урожай можна збирати майже до перших заморозків.

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