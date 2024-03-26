Посійте популярну ароматну зелень по всьому городу — і ґрунт скаже вам "спасибі": секретний лайфгак

Ця ароматна рослина давно знайшла своє місце на столі українців. Її додають до багатьох страв. Але мало хто здогадується, що вона ще й здатна покращувати структуру ґрунту на городі.

Мова йде про відомий і улюблений багатьма кріп. Його вирощують, щоб мати змогу в будь-який момент додати ароматну зелень до супу чи іншої страви. На городі кріп часто сильно поширюється, але, насправді, це зовсім не погано.

Справа в тому, що ця рослина сприяє оздоровленню ґрунту на ділянці, а ще допомагає відганяти від інших культур шкідників і хвороби.

Кріп робить землю більш пухкою, насичує її мікроелементами. Щоб захистити інші рослини від вірусів та паразитів, кріп часто висівають поряд або навіть між рядками.

Наприклад, кріп, а також деякі види гірчиці і чорнобривці, здатні відігнати золотисту картопляну нематоду. Тому обов'язково розкидайте трішки насіння кропу на грядці з картоплею.

Корисне сусідство з кропом для часнику, бобових, цибулі, буряків та суниці — а деякі городники навіть висівають його поряд зі смородиною.

Обов'язково посійте цю ароматну зелень біля огірків, щоб захистити останні від пероноспорозу. А якщо висадити кріп поряд з капустою чи редискою, можна запобігти зараженню килою.

Є такі культури, біля яких кріп висівати категорично заборонено. Зокрема, це морква, селера і інші зонтичні.

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