Поставте ці квіти на підвіконня – і конденсату на вікнах більше ніколи не буде

Постійна проблема під час похолодання – це утворення конденсату на пластикових вікнах. Так відбувається тому, що на вулиці холодно, а в домі, навпаки, тепло, і тоді утворюються крапельки вологи. Через цю вологу потім з’являється цвіль та грибок, що руйнує вікна та погано впливає на здоров’я людей, які мешкають в будинку чи квартирі. Розповідаємо, що робити, коли з’явився конденсат на вікнах і як його позбутися назавжди.

З'явився конденсат на пластикових вікнах: як швидко позбутися

Досвідчені господині назвали спосіб, яким можна швидко позбутися конденсату на вікнах, а заодно прикрасити своє житло. Для цього не потрібно нічого робити, а просто поставити горщики з кімнатними рослинами на підвіконня, де збирається конденсат. І вже через кілька днів рівень вологи в помешканні нормалізується, а ви забудете про цю проблему, як про страшний сон.

Англійський плющ

Це невибаглива у догляді рослина, ще й недорога, але вона відмінно фільтрує повітря. Якщо тримати її на підвіконні, квітка унормує рівень вологи у помешканні, і жоден конденсат чи цвіль вам не буде страшний. Окрім того, англійський плющ корисний для тих, хто має алергію, він знищує токсини, які є в повітрі. Але рослина є небезпечною для домашніх улюбленців, тому краще тримати її подалі від тварин.

Лілія

Квітка стане у нагоді для боротьби з конденсатом та вологістю повітря у помешканні. Ця рослина дуже любить вологу, тому забере всю собі – вікнам нічого не загрожуватиме. Лілія не потребує спеціальних умов для вирощування та складного догляду. З квіткою добре впорається навіть новачок. Ця кімнатна рослина здатна поглинати спори цвілі, відмінно нейтралізує токсини та очищує повітря.

Кімнатна пальма

Ще одна рослина, яка відмінно знижує рівень вологи повітря у помешканні. Окрім того, кімнатна пальма перетворить будь-яке житло на тропічний рай, що вкрай потішить у холодну пору року. Найбільшою перевагою рослини є те, що вона здатна перетворювати вуглекислий газ на кисень. Тому її необхідно тримати в домі, щоб повітря було чистим і свіжим.

Хлорофітум

Цю кімнатну рослину називають «павучком», вона досить живуча і зовсім не потребує спеціального догляду. А для тих, хто зовсім не має досвіду у квітникарстві і постійно забуває полити квіти – це ідеальний варіант. Кімнатна рослина здатна повністю нормалізувати рівень вологи у помешканні, добре очищає повітря, а також бореться з пилом.

Тещин язик або сансев’єрія

Тропічна квітка, яка не потребує частого поливу та підгодівлі, її можна поливати раз на місяць. Зате, якщо ви поставите її на вікно, де є конденсат, ви точно не пожалкуєте. Вона вмить упорається із проблемою. До того ж, вам буде легше спати і дихати, оскільки квітка вбирає в себе спори цвілі, тим самим очищаючи ваше помешкання від грибка.

Нефролепіс

Ця кімнатна рослина добре почувається у вологому кліматі, регулюючи рівень вологості повітря. Також нефролепіс допомагає очищати повітря від формальдегіду, що може накопичуватися у різних предметах вашого помешкання. Це значить, що у вас ніколи більше не буде проблем із чистотою повітря у вашій квартирі чи будинку, квітка впорається з очищенням на відмінно.

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