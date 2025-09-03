Де треба ставити орхідею, щоб постійно цвіла / © pixabay.com

Орхідея — це одна з найкрасивіших кімнатних рослин, яка здатна прикрасити будь-який інтер’єр. Але багато господинь скаржаться, що рослина випускає кілька квітів і довго не цвіте знову. Секрет криється не лише у догляді, а й у правильному місці в домі. Якщо поставити орхідею туди, де вона почуватиметься комфортно, ви отримаєте безупинне цвітіння упродовж усього року.

Східне підвіконня. Східне вікно — ідеальний варіант для орхідеї, адже вона любить багато світла, але не переносить палючого сонця. Тут вранці світло м’яке, що стимулює закладання нових пуп’янків.

Біля південного вікна з фіранкою. Південний бік підходить за умови, що ви захистите рослину легкою тюлевою завісою. Такий «фільтр» створює оптимальний баланс, квітці буде досить сонячного проміння без ризику опіків.

У кімнаті з підвищеною вологістю. Орхідеї люблять вологе повітря. Саме тому кухня чи ванна, якщо там є вікно й хороша вентиляція, можуть стати чудовим місцем. Тут рослина отримуватиме природне зволоження й швидше формує квітконоси.

На журнальному столику чи стелажі біля вікна. Якщо у вас немає місця на підвіконні, поставте орхідею біля вікна на невисокій підставці. Важливо, щоб світло падало збоку, а не зверху, інакше листя може деформуватися.

У спальні на східному боці. Спальня — це кімната зі спокійною атмосферою, а орхідеї люблять тишу. Якщо у вас є східне вікно, це місце стане ідеальним, рослина отримуватиме там ранкове світло й сприятливий мікроклімат.