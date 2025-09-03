ТСН у соціальних мережах

595
2 хв

Поставте орхідею на це місце — і вона пишно цвістиме увесь рік: де не можна тримати квітку

Місце для орхідеї у вашій оселі визначає не тільки її красу, а й тривалість цвітіння. Якщо знайти правильний баланс світла й вологості, рослина віддячить вам безперервним і розкішним квітінням.

Віра Хмельницька
Де треба ставити орхідею, щоб постійно цвіла

Де треба ставити орхідею, щоб постійно цвіла / © pixabay.com

Орхідея — це одна з найкрасивіших кімнатних рослин, яка здатна прикрасити будь-який інтер’єр. Але багато господинь скаржаться, що рослина випускає кілька квітів і довго не цвіте знову. Секрет криється не лише у догляді, а й у правильному місці в домі. Якщо поставити орхідею туди, де вона почуватиметься комфортно, ви отримаєте безупинне цвітіння упродовж усього року.

Де поставити орхідею, щоб вона безперервно цвіла

  • Східне підвіконня. Східне вікно — ідеальний варіант для орхідеї, адже вона любить багато світла, але не переносить палючого сонця. Тут вранці світло м’яке, що стимулює закладання нових пуп’янків.

  • Біля південного вікна з фіранкою. Південний бік підходить за умови, що ви захистите рослину легкою тюлевою завісою. Такий «фільтр» створює оптимальний баланс, квітці буде досить сонячного проміння без ризику опіків.

  • У кімнаті з підвищеною вологістю. Орхідеї люблять вологе повітря. Саме тому кухня чи ванна, якщо там є вікно й хороша вентиляція, можуть стати чудовим місцем. Тут рослина отримуватиме природне зволоження й швидше формує квітконоси.

  • На журнальному столику чи стелажі біля вікна. Якщо у вас немає місця на підвіконні, поставте орхідею біля вікна на невисокій підставці. Важливо, щоб світло падало збоку, а не зверху, інакше листя може деформуватися.

  • У спальні на східному боці. Спальня — це кімната зі спокійною атмосферою, а орхідеї люблять тишу. Якщо у вас є східне вікно, це місце стане ідеальним, рослина отримуватиме там ранкове світло й сприятливий мікроклімат.

  • Біля акваріума чи зволожувача повітря. Якщо в домі сухо, можна розташувати орхідею біля акваріума чи поруч зі зволожувачем. Так ви відтворите умови, близькі до її природного середовища — тропічних лісів.

Де орхідеї краще не ставити, інакше не цвістимуть

  • На протягах — рослина може втратити пуп’янки.

  • На темних підвіконнях — без світла цвітіння не буде.

  • Під прямим сонцем — орхідея жовтітиме та обгоратиме листя.

