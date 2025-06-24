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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

Поставте склянку рису до шафи з одягом — і ви позбудетеся двох найпопулярніших проблем

Зазвичай всі крупи зберігаються на кухонних полицях, і мало хто знає, навіщо ставити ємність з рисом до шафи з одягом. Однак цей простий трюк може бути вкрай корисним для вирішення деяких побутових проблем.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як позбутися затхлого запаху в шафі

Як позбутися затхлого запаху в шафі / © www.freepik.com/free-photo

Рис — це не лише універсальна крупа, з якої можна приготувати купу поживних і смачних страв. Насправді, він може стати справжнім помічником у господарстві. Цей продукт здатен вирішити одразу декілька популярних проблем. Про це пише ресурс «24 Канал».

Навіщо ставити рис до шафи з одягом: корисний лайфгак, про який ніхто не знає

Напевно, всім знайома проблема неприємного затхлого запаху в шафі з одягом, який буквально пронизує усі речі. У таких випадках одяг доводиться повторно прати чи відносити до хімчистки, щоб позбутися аромату вогкості та застояного повітря.

Однак уникнути цієї проблеми насправді дуже легко і не треба витрачати купу часу, зусиль та грошей на повторне чищення речей. Усе, що потрібно для цього, це склянка звичайного рису.

Рис має потужні абсорбуючі властивості, тобто здатен поглинати вологу й запахи з повітря. Просто насипте трохи рису у чисту суху склянку й поставте її на полицю в шафі з одягом. Вже через декілька днів ви відчуєте, що запах зник, а повітря всередині стало свіжішим.

А щоб шафу наповнював свіжий аромат, додайте в рис кілька крапель ефірної олії з улюбленим запахом. Найкраще підходять запахи лаванди, евкаліпта, м’яти чи цитрусових. Такий «поглинач» діятиме до 3–4 тижнів, потім рис треба замінити.

Поглинання запахів — це не єдина корисна функція рису. Цей продукт здатен впоратися ще з одним завданням — захистити одяг від молі. Рис у поєднанні з ефірною олією є натуральним бар’єром для молі та інших комах-шкідників, які можуть оселитися в шафі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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