Спатифілум, відомий також як «жіноче щастя», вважається однією з найкрасивіших і найневибагливіших кімнатних квіток. Його білосніжні квіти символізують гармонію та чистоту, а сама рослина здатна прикрасити будь-який інтер’єр. Але для того, щоб спатифілум цвів рясно і без перерви, важливо правильно вибрати для нього місце в домі.

Східні та західні вікна. Спатифілум любить розсіяне світло, найкраще він почувається на східних і західних підвіконнях. Там сонячні промені м’які, не обпалюють листя і водночас дають достатньо енергії для активного росту та цвітіння.

Поруч із вікном, але не на прямому сонці. Якщо у вас південні вікна, ставити горщик краще не на саме підвіконня, а трохи далі — на столик чи полицю біля вікна. Так рослина отримуватиме світло, але буде захищена від перегрівання.

Теплі й вологі куточки. Спатифілум чудово цвіте, якщо стоїть у місці з помірною вологістю та відсутністю протягів. Ідеально — біля акваріума чи в кімнаті, де є зволожувач повітря.