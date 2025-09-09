- Дата публікації
Поставте спатифілум на цьому місці — і він цвістиме без перерви: випускатиме бутони навіть узимку
Щоб ваш спатифілум постійно цвів, уникайте протягів і сухого повітря, тоді рослина віддячить пишними й рясними квітами.
Спатифілум, відомий також як «жіноче щастя», вважається однією з найкрасивіших і найневибагливіших кімнатних квіток. Його білосніжні квіти символізують гармонію та чистоту, а сама рослина здатна прикрасити будь-який інтер’єр. Але для того, щоб спатифілум цвів рясно і без перерви, важливо правильно вибрати для нього місце в домі.
Де поставити спатифілум, щоб він постійно цвів
Східні та західні вікна. Спатифілум любить розсіяне світло, найкраще він почувається на східних і західних підвіконнях. Там сонячні промені м’які, не обпалюють листя і водночас дають достатньо енергії для активного росту та цвітіння.
Поруч із вікном, але не на прямому сонці. Якщо у вас південні вікна, ставити горщик краще не на саме підвіконня, а трохи далі — на столик чи полицю біля вікна. Так рослина отримуватиме світло, але буде захищена від перегрівання.
Теплі й вологі куточки. Спатифілум чудово цвіте, якщо стоїть у місці з помірною вологістю та відсутністю протягів. Ідеально — біля акваріума чи в кімнаті, де є зволожувач повітря.
У кімнаті без різких перепадів температур. Рослина не любить холодних підвіконь і протягів. Найкраще місце для спатифілуму — там, де температура не опускається нижче +18°C.
Де не можна ставити спатифілум
На кухні біля плити — газ і кіптява шкодять рослині.
На протязі чи біля кондиціонера.
У темних кутках, де світла зовсім немає.
У таких місцях спатифілум перестає цвісти, листя жовтіє, а квітконоси стають слабкими.