Багато хто навіть не здогадується, що звичайний холодильник може впливати на енергетику дому. За правилами феншуй, саме кухня є тим місцем, де формується потік життєвої енергії, а холодильник — її головний центр, адже він зберігає продукти, що живлять тіло і дух. Якщо поставитися до цього побутового приладу уважно, можна не лише підтримати гармонію в домі, а й залучити багато грошей у своє життя.

Що поставити на холодильник, щоб залучити до своєї оселі фінансовий потік

Згідно з феншуй, холодильник належить до стихії металу. Саме тому важливо, щоб навколо нього панували чистота й лад, адже будь-який хаос порушує енергетичний баланс і заважає вільному руху позитивної енергії.

Не ставте на холодильник інші електроприлади — мікрохвильову піч, тостер чи мультиварку. Вони створюють надмірну напругу між енергіями металу й вогню, що може викликати втрати — як енергетичні, так і фінансові.

Уникайте рослин і дерев’яних прикрас. Хоча квіти на кухні мають привабливий вигляд, не варто ставити рослини біля холодильника. Вони вступають у конфлікт із металом, ослаблюючи енергію достатку. Те саме стосується дерев’яних рамок, магнітів або декору в зелених тонах. Краще виберіть металеві чи золотисті деталі, ці речі вступають в гармонію із природою холодильника та підсилюють його грошову енергетику.

Чистота та лад — основа багатства. На холодильнику не має бути рахунків, списків покупок чи старих магнітів. За феншуй накопичення дрібних речей символізує застій фінансової енергії. Найгірше, що можна зробити, — прикріплювати на холодильник рахунки та боргові записи. Це прямий сигнал до втрати грошей. Натомість розмістіть на ньому нагадування про досягнення, дипломи дітей, фото сім’ї чи приємні побажання — усе, що викликає радість і вдячність. Так ви підсилите позитивну енергію дому.

Поставте символ достатку. Щоб активувати потік грошей, феншуй радить розмістити на холодильнику золотаву монету, китайський вузол удачі чи символ багатства — жабку з монетою. Ці предмети працюють як «енергетичний маяк», вони нагадують просторові про ваш намір жити в достатку. Також чудово діє магніт із зображенням плодів, зерна чи монет, адже вони символізують родючість і добробут.